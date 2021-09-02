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September 2 2021 - 12:40

6 أسرى يواصلون إضرابهم عن الطعام في سجون العدو الاسرائيلي

منذ 22 mins 2 September، 2021
الاسرى
عربي وإقليمي - فلسطين

يواصل ستة أسرى داخل سجون العدو الاسرائيلي إضرابهم المفتوح عن الطعام الخميس، رفضا للاعتقال الإداري وسط تدهور خطير على حالتهم الصحية.

والأسرى هم:

-الأسير كايد الفسفوس من دورا/الخليل والذي يواصل إضرابه لليوم (50) على التوالي.

-الأسير مقداد القواسمة من الخليل مضرب عن الطعام لليوم (43) على التوالي.

-الأسير علاء الأعرج من طولكرم مضرب عن الطعام لليوم الـ(25) على التوالي.

-الأسير هشام أبو هواش من الخليل مضرب عن الطعام لليوم (17) على التوالي.

-الأسير رايق صادق بشارات من طوباس مضرب عن الطعام منذ (12) يوما.

-الأسير شادي ابو عكر من بيت لحم مضرب عن الطعام منذ 9 أيام.

المصدر: فلسطين اليوم

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