6 أسرى يواصلون إضرابهم عن الطعام في سجون العدو الاسرائيلي

يواصل ستة أسرى داخل سجون العدو الاسرائيلي إضرابهم المفتوح عن الطعام الخميس، رفضا للاعتقال الإداري وسط تدهور خطير على حالتهم الصحية.

والأسرى هم:

-الأسير كايد الفسفوس من دورا/الخليل والذي يواصل إضرابه لليوم (50) على التوالي.

-الأسير مقداد القواسمة من الخليل مضرب عن الطعام لليوم (43) على التوالي.

-الأسير علاء الأعرج من طولكرم مضرب عن الطعام لليوم الـ(25) على التوالي.

-الأسير هشام أبو هواش من الخليل مضرب عن الطعام لليوم (17) على التوالي.

-الأسير رايق صادق بشارات من طوباس مضرب عن الطعام منذ (12) يوما.

-الأسير شادي ابو عكر من بيت لحم مضرب عن الطعام منذ 9 أيام.

المصدر: فلسطين اليوم