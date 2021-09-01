في إدارات الدولة.. عتمة ويوم عمل واحد – موقع قناة المنار – لبنان
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September 1 2021 - 21:48

في إدارات الدولة.. عتمة ويوم عمل واحد

منذ 2 ساعة 1 September، 2021
تقارير مصورة - لبنان

إداراتُ الدولةِ معطلةٌ بالاضرابات.. والعتمة.

المصدر: قناة المنار

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