متى تعود الكهرباء وكم ساعة يومياً؟ – موقع قناة المنار – لبنان
Es
Fr
En
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن
إتصل بنا
الأرشيف
January 23 2023 - 16:46
القائمة
لبنان
عربي وإقليمي
أخبار دولية
صحافة
تقارير مصورة
صفحات منوعة
أهم الأخبار
خاص
الخدمات
الرئيسة
الأخبار
البرامج
الرياضة
خطابات
إقتصاد
خاص
مواقيت الصلاة
{{mday}}
23 {{mmonth}}
{{hday}}
{{hmonth}}
{{hyear}}
بتوقيت بيروت
حصراً
الإمساك
{{emsak}}
الفجر
{{fajer}}
الشروق
{{shorook}}
الظهر
{{dohor}}
المغرب
{{moghreb}}
إمساكيات باقي المناطق
صحافة البيانات
خريطة مجازر اليمن
محطات الشهيد قاسم سليماني
مسار المجد
سجل أبطال كأس العالم
ترددات البث
البث المباشر
وفد من حزب الله يلتقي رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل في اطار التواصل الذي يجريه الحزب حول التطورات السياسية
الرئيس نبيه بري: دعونا إلى الحوار للتوافق على انتخاب رئيس للجمهورية لكن قوبلت دعواتنا بسلبية
معلومات صحافية: المحقق العدلي القاضي طارق البيطار قرر العودة الى التحقيق في قضية انفجار مرفا بيروت
معلومات صحافية: البيطار سيدّعي على ثمانية أشخاص بينهم المدير العام للأمن العام والمدير العام لأمن الدولة
معلومات صحفية:البيطار استند في عودة للتحقيق الى "دراسة قانونية" اعدها بنفسه وتحلل بموجبها من قرارات كف اليد الصادرة بحقه
مراسل المنار: الجيش اللبناني يستنفر لمتابعة كل الأعمال الإسرائيلية ويزيل بالقوة الخروقات الصهيونية في وادي هونين
إدانات إسلامية رسمية وشعبية وحزبية لإحراق زعيم حزب "الخط المتشدد" راسموس بالودان نسخة من القرآن الكريم في السويد
مقاومون فلسطينيون يتصدون لاقتحامات قوات الاحتلال في مخيم جنين والجنود الصهاينة يعتقلون 3 أشقاء من عائلة المهر في المخيم
أعضاء من الكنيست ينفذون جولة ابتزازية "للخان الأحمر" في خطوة تهدف للضغط على الحكومة الاسرائيلية لهدم التجمع وتهجير سكانه
المجلس الوطني الفلسطيني يحذر من نكبة جديدة في حال إقدام حكومة الاحتلال على مخططها للاستيلاء على الخان الأحمر
وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان يكشف عن تلقي إيران رسالة أميركية جديدة تدعو للعودة الى الاتفاق النووي
عبداللهيان: أميركا فهمت أنه لا جدوى من الاضطرابات في إيران وأنه لا خيار أمام الأطراف الأخرى سوى العودة للاتفاق النووي
البرلمان الإيراني يندد بالقرار الأوروبي بجعل حرس الثورة الإيراني على لائحة الإرهاب ويتوعد برد حاسم
رئيس الوزراء العراقي يعفي محافظ البنك المركزي من منصبه ويكلف علي محسن العلاق بإدارة البنك بالوكالة
فاينانشال تايمز: رئيس المجلس الأوروبي يدعو قادة الاتحاد لاستخدام أموال روسيا المصادرة لإعادة إعمار أوكرانيا
وكالة تاس الروسية: أوكرانيا تخزن منظومات هيمارس وأسلحة أخرى قدمها الغرب قرب محطات نووية
نائب وزير الخارجية الروسي: تزويد واشنطن أوكرانيا بصواريخ من طراز "أتاكمز" تصعيد خطير وستكون له عواقب غير متوقعة
رئيس الأرجنتين ألبرتو فرنانديز: لن نتخلى عن الحوار مع موسكو بسبب الأزمة الأوكرانية
رئيس الوزراء الياباني: مستعد للقاء زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون بلا أي شروط مسبقة لحل خلافاتنا
متى تعود الكهرباء وكم ساعة يومياً؟
منذ 16 mins
23 January، 2023
لبنان
متى تعود التغذية الكهربائية المعدومة كليا الى المناطق اللبنانية وبمعدل كم ساعة يوميا؟
ازمة الكهرباء
التغذية الكهربائية
الكهرباء في لبنان
التعليقات
ذات صلة
لبنان وأزمات الطاقة.. الآثار الحيوية تستعجل الحلول
عدد خاص من الجريدة الرسمية يتضمن المراسيم المتعلقة بالكهرباء
تقرير مصور| جلسة حكومية كهربائية فقط
X
عاجل
أذربيجان
أرمينيا
أريتريا
أستونيا
أوزبكستان
اثيوبيا
ارمينيا
اسبانيا
استراليا
اسكتلندا
افريقيا الوسطى
افغانستان
الأمم المتحدة
الارجنتين
الاكوادور
البانيا
البرازيل
البرتغال
البيرو
الدنمارك
الرأس الأخضر
السلفادور
السنغال
السويد
الشيشان
الصومال
الصين
الفاتيكان
الفيليبين
أهم أخبار لبنان
الاتحاد الاوروبي
الامم المتحدة
الجامعة العربية
الاردن
البحرين
الجزائر
السعودية
السودان
العراق
بلغاريا
الكاميرون
المانيا
المجر
المكسيك
النرويج
النمسا
النيبال
النيجر
الهند
الولايات المتحدة
اليابان
اليونان
اندونيسيا
اوغندا
اوكرانيا
ايرلندا
ايسلندا
ايطاليا
باكستان
بريطانيا
بلجيكا
بلغاريا
بنغلادش
بنما
بولندا
بوليفيا
تايلاند
تايوان
تشاد
تشيكيا
تشيلي
الكويت
المغرب
اليمن
ايران
تركيا
تونس
جزر القمر
جمهورية قره باغ
صحافة
صفحات منوعة
سورية
عمان
فلسطين
قطر
فيديو
ترددات قناة المنار
أذربيجان
هولندا
{{#breaking_news}}
{{.}}
{{/breaking_news}}