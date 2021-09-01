امير عبد اللهيان: ايران والامارات يمكنهما اتخاذ خطوات واسعة في مسار التعاون

أكد وزير خارجية الجمهورية الاسلامية الايرانية حسين امير عبد اللهيان، ان ايران والامارات يمكنهما اتخاذ خطوات واسعة في مسار التعاون وتحقيق دبلوماسية الجوار.

وفي تغريدة له حول لقائه مع رئيس مجلس الوزراء الاماراتي على هامش مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، كتب امير عبداللهيان أجريت على هامش مؤتمر التعاون والشراكة في بغداد، محادثات ايجابية وودية مع رئيس مجلس الوزراء الاماراتي الشيخ محمد بن راشد.

واضاف ان ايران والامارات يمكنهما اتخاذ خطوات واسعة في مسار التعاون وتحقيق سياسة ودبلوماسية الجوار.

وقال امير عبداللهيان خلال هذه المحادثات، تحدثنا عن النوايا الايجابية وحرص قيادتي البلدين على تعزيز العلاقات، واكدنا على العلاقات الاخوية بين البلدين.

واضاف وزير الخارجية الايراني اننا ومن اجل المضي قدما بالعلاقات الثنائية وتحقيق التعاون الاقليمي، نتشاور ونتضامن ونتعاون مع جيراننا. ان العمل مع دول الجوار هو من اولويات الحكومة الايرانية الثالثة عشرة (الحالية).

المصدر: وكالة ارنا