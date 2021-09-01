“غوغل” تؤجل العودة للعمل من المكاتب إلى مطلع العام القادم

أعلن المدير التنفيذي لشركة “غوغل” التابعة لألفابيت، ساندر بيتشاي أن الشركة أجلت العودة الطوعية للعمل من المكتب إلى كانون الثاني/ يناير من العام المقبل، مستنداً إلى الغموض الذي تتسبب فيه جائحة كورونا في الكثير من مناطق العالم.

وتعيد الشركات النظر حتى في القواعد المتعلقة باستخدام الكمامات وتلقي اللقاحات بسبب الانتشار السريع لسلالة دلتا شديدة العدوى من المرض.

وقال بيتشاي في بريد إلكتروني للموظفين “بعد العاشر من كانون الثاني/ يناير، سنمكن الدول والمواقع من اتخاذ قرارات بشأن موعد إنهاء العمل الطوعي من المنزل بناء على الظروف المحلية”.

المصدر: الميادين