في أعقاب جائحة كورونا في 2020، تسارعت ظاهرة العمل عن بعد أو من المنزل، وارتفع عدد الباحثين عن عمل من مدن مختلفة أو حتى دول حول العالم.

ولمساعدة الباحثين عن عمل في العثور على أفضل الوظائف المرنة عن بُعد، قامت FlexJobs بتحديد أكثر الوظائف المطلوبة التي تسمح بالعمل من أي مكان، وتلك التي شهدت أكبر عدد من طلبات التشغيل في الفترة بين يناير ويونيو 2023.

وتصدر قائمة أكثر 10 وظائف من هذه النوعية خلال النصف الأول من العام الجاري، كل من وظيفة محاسب، مدير تطوير الأعمال، كاتب مواد دعائية، ممثل خدمة العملاء، محرر، مدير هندسي للمشروعات، مدير تسويق، مدير إنتاج وتطوير، مصمم منتجات محترف ومهندس برمجيات.

بحسب شركة Flexa Careers، وهي دليل عالمي للشركات التي توفّر مرونة في العمل، فإن نسبة الباحثين عن عمل من المهتمين بـ”الوظائف التي تسمح بالعمل من أي مكان” ارتفعت إلى 88% في يونيو (حزيران) من 80% في أبريل (نيسان)، وهي أكبر زيادة بالمعدل منذ أن بدأت الشركة تتبع هذه المعلومات العام الماضي.

وتسمح وظيفة من هذا النوع للموظف بالعمل بنسبة 100% عن بعد، بغض النظر عن الموقع أو المنطقة الزمنية.

مع ذلك، فإن هذه الوظائف لا تزال “نادرة” إلى حد ما وتزداد تنافسية للحصول عليها، حيث تمثل فقط حوالي 5% من جميع الوظائف عن بُعد، وفقًا لتقرير من شركة FlexJobs، وهي منصة بحث عن الوظائف عن بُعد والعمل الهجين (بالمكتب ومن المنزل).

وسواء كانت بدوام كامل أو جزئي، فإن كل هذه الوظائف تشترك في كونها بدون قيود على الموقع وبلا متطلبات مكتبية.

المصدر: cnbcarabia