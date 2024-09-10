تسع وظائف في مجال الذكاء الاصطناعي لا تتطلب مهارات البرمجة

تتنافس الشركات لتوظيف مواهب الذكاء الاصطناعي المرغوبة للغاية مع نمو القطاع، وهي لا تبحث فقط عن الأشخاص الذين يعرفون كيفية البرمجة.

في حين أن العديد من الوظائف المتعلقة بالذكاء الاصطناعي المنشورة على موقعي Indeed وLinkedIn مخصصة لمطوري البرامج ومهندسي التعلم الآلي الحاصلين على درجات علمية متقدمة، إلا أن البعض منهم لا يتطلب خلفية تقنية.

ترغب المؤسسات في استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في سير عملها لتعزيز الإنتاجية وتوفير الوقت وكسب المزيد من المال، لكنها تحتاج أيضاً إلى موظفين يمكنهم ربط الجانب التقني للغاية بالجانب التجاري، بحسب تقرير لموقع Business Insider.

وقال المدرب المهني في Work It Daily، غ.ت. أودونيل، لـ Business Insider: “الشركات في حاجة ماسة إلى حث الأشخاص على اكتشاف الذكاء الاصطناعي لمؤسساتهم”. ويؤدي ذلك إلى مجموعة فرعية جديدة تماماً من الأدوار في قطاع التكنولوجيا الناشئ. في حين أن بعضها قد يكون غير محدد.

وفيما يلي تسع وظائف متعلقة بالذكاء الاصطناعي يمكنك الالتحاق بها دون معرفة كيفية البرمجة، وتختلف تقديرات الرواتب بناءً على حجم الشركة ومدى الخبرة التي يتمتع بها المرشح.

1– مدير إنتاج الذكاء الاصطناعي

تتطلع الشركات إلى توظيف محترفين يمكنهم سد الفجوة بين تطوير الذكاء الاصطناعي الفني والفطنة التجارية. يمكن لمديري المنتجات المطلعين على الذكاء الاصطناعي المساعدة في القيام بذلك.

تتراوح الرواتب عادة من 120 ألف دولار إلى 400 ألف دولار في السنة.

2– أخصائي أخلاقيات الذكاء الاصطناعي

من المتوقع أن تنمو الحاجة إلى المتخصصين في الأخلاقيات مع تطور الذكاء الاصطناعي وتحوله إلى جزء أكبر من حياة الناس.

يقول مسؤول التوظيف الرئيسي في Einstellen Talent، التي تربط المرشحين للوظائف مع الشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي، أليكس ليبر، على هؤلاء الأخصائيين: “إنهم مسؤولون عن ضمان تطوير الذكاء الاصطناعي ونشره بطريقة أخلاقية ومسؤولة وشفافة”. “يجب أن يُنظر إلى هؤلاء على أنهم مخففون للمخاطر أكثر من كونهم أخلاقيين”.

ويقول إن الطلب على المتخصصين في الأخلاقيات سيصبح ذا أهمية متزايدة في مجالات الرعاية الصحية والمالية والحكومة، وهي الصناعات التي تكون فيها مخاطر نشر الذكاء الاصطناعي عالية، لأن التكنولوجيا يمكن أن يكون لها عواقب مجتمعية كبيرة إذا لم يتم استخدامها بشكل صحيح.

ويتراوح راتب أخصائي أخلاقيات الذكاء الاصطناعي عادةً بين 90 ألف دولار و150 ألف دولار سنوياً.

3– مهندس مبيعات الذكاء الاصطناعي

يمكن لمهندسي المبيعات في شركات الذكاء الاصطناعي الذين يفهمون التعلم الآلي استخدام هذه المعرفة لبيع الأدوات الأكثر صلة للشركات الأخرى.

يجمع المرشحون المثاليون للوظيفة بين الفهم الفني العميق ومهارات “المبيعات والتواصل القوية” لإثبات القيمة للعملاء المحتملين.

ويقول ليبر: “مع استمرار الذكاء الاصطناعي في التقدم واعتماده على نطاق أوسع، فإن الحاجة إلى مهندسي مبيعات الذكاء الاصطناعي المهرة الذين يمكنهم توضيح القيمة التجارية للذكاء الاصطناعي سوف تستمر في النمو”.

يمكن لمهندسي المبيعات تحقيق ما يتراوح بين 100 ألف دولار إلى 200 ألف دولار سنوياً.

4– محلل أعمال الذكاء الاصطناعي

قد تتساءل الشركات الجديدة في مجال الذكاء الاصطناعي عن كيفية ومكان نشر التكنولوجيا. هذا هو الأمر الذي يمكن للمحللين المساعدة فيه.

يقول ليبر إن الموظفين في هذا الدور مسؤولون عن “تحليل العمليات التجارية” و”تحديد المجالات” التي يمكن أن يساعد فيها الذكاء الاصطناعي في “دفع الكفاءات وخفض التكاليف وتحسين النتائج”.

يتطلب النجاح في هذا المنصب مزيجاً من خبرة الشركة ومهارات الاتصال القوية والفهم الفني.

يمكن لمحللي أعمال الذكاء الاصطناعي أن يحققوا دخلاً بين 80 ألف دولار و150 ألف دولار سنوياً.

5– مُعلق بيانات الذكاء الاصطناعي

لا تنتج نماذج الذكاء الاصطناعي مخرجات مفيدة إلا إذا تم تدريبها على بيانات عالية الجودة. يلعب معلقو البيانات دوراً حاسماً في هذه العملية.

يتم تكليف المعلقين بتسمية وتصنيف كميات هائلة من المعلومات لتدريب النماذج لتكون “دقيقة ومتسقة وخالية من التحيزات”.

يقول ليبر: “على الرغم من أن هذه الأدوار قد لا تتطلب درجات علمية متقدمة أو مهارات فنية، إلا أنها تتطلب اهتماماً شديداً بالتفاصيل، وأخلاقيات عمل قوية، والقدرة على العمل بشكل مستقل”.

ويتراوح الدخل لهذه الوظيفة بين 40 ألف دولار إلى 80 ألف دولار سنوياً في المتوسط.

6– مهندس (هندسة سريعة)

هل ترغب في كسب لقمة العيش من خلال جعل روبوتات الدردشة المدعمة بالذكاء الاصطناعي تبدو أكثر إنسانية؟ قد تكون وظيفة مهندس في تخصص الهندسة السريعة هي المناسبة لك.

تعد هذه الوظيفة واحدة من أهم الوظائف في مجال الذكاء الاصطناعي، ويتطلب القيام بالمهمة بشكل جيد فهماً عميقاً لكيفية عمل نماذج الذكاء الاصطناعي، ومهارات تواصل وتعاون قوية.

يمكن للمهندسين في هذه الوظيفة تحقيق ما يتراوح بين 100 ألف دولار إلى 180 ألف دولار سنوياً.

7– مصمم منتجات الذكاء الاصطناعي

يجب أن تكون أدوات الذكاء الاصطناعي بسيطة وبديهية وجذابة. يساعد مصممو المنتجات في تحقيق ذلك، فهم مسؤولون عن إنشاء واجهة المستخدم لأدوات الذكاء الاصطناعي وجعلها ممتعة وسهلة الاستخدام.

لكن المهمة “أصعب بكثير” من “مجرد جعل الأشياء تبدو جميلة”، كما يقول أليكس ليبر. يجب أن يمتلكوا “فهماً عميقاً لمبادئ التصميم التي تركز على المستخدم” و”فهماً لقدرات وقيود الذكاء الاصطناعي” ونماذجه.

عادةً ما يتقاضى مصممو منتجات الذكاء الاصطناعي رواتب تتراوح بين 90 ألف دولار إلى 250 ألف دولار سنوياً.

8– محلل سياسات الذكاء الاصطناعي

قد تساعدك الخبرة في السياسة العامة في الحصول على وظيفة كمحلل سياسات الذكاء الاصطناعي.

يعتمد الأشخاص في العمل بهذه الأدوار على اللوائح التي تحكم تطوير التكنولوجيا ونشرها. ويلزمهم فهم قدرات الذكاء الاصطناعي وتأثيراته المجتمعية والمسائل القانونية.

وتقوم شركة Anthropic بتعيين محلل سياسات مسؤول عن جعل الذكاء الاصطناعي الخاص بها متوافقاً مع اللوائح العالمية، وتقدم أجراً أساسياً يصل إلى 260 ألف دولار سنوياً.

9– أخصائي في قطاع الذكاء الاصطناعي

إذا كنت تعرف كيفية تطبيق الذكاء الاصطناعي على سير عملك، فقد تتمكن من الحصول على وظيفة كمتخصص في الذكاء الاصطناعي.

في جوهره، يستخدم المتخصصون الذكاء الاصطناعي لأتمتة المهام وتحقيق نتائج أفضل. على سبيل المثال، لدى شركة توظيف إعلان وظيفة لدور أخصائي في تسويق الذكاء الاصطناعي للقيام بأتمتة برامج البريد الإلكتروني وتحسينها باستخدام التكنولوجيا.

حتى إدارة بايدن تريد من المتخصصين في الذكاء الاصطناعي توجيه التكنولوجيا نحو الاستخدام المسؤول.

يمكن للمتخصص في وكالة المخابرات المركزية الأميركية أن يكسب ما بين 64957 دولاراً إلى 172075 دولارًا سنوياً، من خلال نشر تقنيات التعلم الآلي في جهود جمع البيانات التي تبذلها الوكالة.

المصدر: cnbc arabia