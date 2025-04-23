توقف مفاجئ في “شات جي بي تي” يربك المستخدمين حول العالم – موقع قناة المنار – لبنان
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April 23 2025 - 11:12

توقف مفاجئ في “شات جي بي تي” يربك المستخدمين حول العالم

منذ 54 mins 23 April، 2025
صفحات منوعة - علوم وتكنولوجيا

أصاب عطل خدمة روبوت الدردشة “شات جي بي تي” لدى العديد من المستخدمين عصر يوم أمس الثلاثاء.

وعند استخدام الموقع الإلكتروني لروبوت الدردشة على الإنترنت تظهر رسالة بعد إرسال الطلب نصها كالآتي: “حدث خطأ أثناء إنشاء الرد. إذا استمرت هذه المشكلة، يُرجى التواصل معنا عبر مركز المساعدة على help.openai.com”.

وأظهر موقع “داون ديتيكتور”، المتخصص في أعطال المواقع الإلكترونية، ارتفاع عدد البلاغات من مستخدمين عن مشكلات يواجهونها بالموقع الإلكتروني لشركة “OpenAI”، مطورة روبوت الدردشة “شات جي بي تي”.

وكتب العديد من المستخدمين على مواقع التواصل الاجتماعي، بما في ذلك منصة إكس (تويتر سابقًا)، عن مشكلات يواجهونها مع روبوت الدردشة المعتمد على الذكاء الاصطناعي.

المصدر: مواقع

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