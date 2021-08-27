تنظيم داعش يعلن مسؤوليته عن هجوم مطار كابول – موقع قناة المنار – لبنان
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August 27 2021 - 00:00

تنظيم داعش يعلن مسؤوليته عن هجوم مطار كابول

منذ 2 ساعة 26 August، 2021
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