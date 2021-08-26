نقل أسير فلسطيني الى المستشفى بسبب تدهور وضعه الصحي في معتقلات العدو الاسرائيلي

قالت هيئة شؤون الاسرى والمحررين الخميس إنه “تم نقل الاسير كايد الفسفوس المضرب عن الطعام ضد اعتقاله الاداري من قبل الاحتلال الاسرائيلي لليوم الـ٤٣ على التوالي من سجن عسقلان الصهيوني الى مستشفى برزلاي بعد تدهور وضعه الصحي”.

وأكدت الهيئة ان “الاسير يعاني من اوجاع ووخزات حاده بجميع انحاء جسده واوجاع بالراس وهزال عام وصعوبة بالمشي، وتشنجات في قدميه كما يعاني من آلام في منطقة اسفل المعدة”، وأوضحت ان “الاسير الفسفوس قد فقد ٣٠ كغم من وزنه منذ بداية الاضراب وحتى الان”، وأشارت الى ان “وزنه كان قبل الاضراب ٩٥ كغم واصبح الآن ٦٥ كلغ”.

المصدر: فلسطين اليوم