بسبب الخوف من المقاومة.. هلع بالمستوطنات الصهيونية جراء عطل فني في صفارات الإنذار

تسبتت صفارات الإنذار التي انطلقت نتجية عطل فني في المستوطنات الصهيونية الى حالة كبيرة من الهلع والخوف في صفوف آلاف المستوطنين الذين تدافعوا للملاجئ هربا، ما يظهر الخوف الذي يعيشه الصهاينة من صواريخ المقاومة.

وبالسياق، أعلنت وسائل اعلام العدو الاسرائيلي الخميس ان “صافرات الإنذار دوّت في اسدود وعسقلان عن طريق الخطأ”، وأشارت الى ان “صفارات الإنذار انطلقت أيضا في كريات جات وفي عدة مناطق بغلاف غزة، ولم يسمع انفجارات في اي منطقة ويعتقد أنه عطل فني”، وقالت إن “آلاف المستوطنين دخلوا الملاجئ في أسدود وعسقلان وكريات ملاخي وكريات جات ويبنا وغلاف غزة”.

المصدر: فلسطين اليوم