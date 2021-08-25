قائد القوة البحرية في الجيش الايراني: تواجد الاسطول الايراني في المحيط الأطلسي تحدٍ للاميركيين

وأكد أن “القوة البحرية للجيش والحرس الثوري ظهرتا باقتدار في المنطقة”، مضيفاً أن “القوة البحرية الايرانية القوية اليوم ليست فقط حافظة للأمن والسلام في بحر قزوين بل ان اسطول الجنوب ايضا له تواجد لافت في شمال المحيط الهندي وسائر المياه الدولية”.

واشار الى “الحضور المقتدر للقوة البحرية الايرانية في بحر الشمال وخليج فنلندا الى جانب القوة البحرية الروسية في الاحتفال بذكرى تأسيسها وكذلك في البحر الابيض المتوسط”، مضيفاً أن مجموعة من القوة البحرية للجيش الايراني تعبر الآن قناة السويس وقد اثبتنا أن “ما يتحدث عنه الكيان الصهيوني الغاصب هو كلام فارغ ولا اساس له”.

واكد أن الجمهورية الاسلامية الايرانية اليوم “هي محور استقرار المنطقة وتمكن من حفظ وتوفير الامن في الممرات المائية الرئيسية”، مضيفاً أن “القوة البحرية الايرانية قوة كبرى وموثرة في المنطقة كما أن مشروع التخويف من ايران واجراءات الحظر القصوى من قبل اميركا والدول الغربية قد عفى عليه الزمن”.

واكد الادميرال كاوياني أنه “علينا الا نسمح للاجانب والذين يسعون وراء الاستبداد في المنطقة من ان يفتحوا لانفسهم موطئ قدم هنا”.

وفي جانب آخر من تصريحه، اشار الى ان مسابقات الغوص تجري المنطقة البحرية الثالثة في سواحل مكران جنوب ايران وشمال المحيط الهندي فيما تجري مسابقات السباحة باستضافة محافظة كيلان في سواحل بحر قزوين شمال ايران.

يذكر ان الدورة السادسة للالعاب العسكرية الدولية تجري غالبيتها باستضافة روسيا فيما تجري سائر المسابقات في دول اخرى منها ايران التي تنظم مسابقة كاس البحر (السباحة في سواحل بحر قزوين والغوص في سواحل مكران وشمال المحيط الهندي) وكذلك مسابقة خبراء نيران المدفعية في اصفهان.