ضبط كميات كبيرة من المحروقات المخزنة بشكل غير شرعي في العديد من المناطق

قالت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في لبنان في بيان لها الثلاثاء إنه بتواريخ 21-22-23/8/2021، وتنفيذا لتعميم النيابة العامة التمييزية، تم ضبط /1,021,000/ ليتر من مادة المازوت، و/109,929/ ليترا من مادة البنزين مخزنة في عدة مناطق.

ولفت البيان الى ان هذه المناطق كانت على الشكل التالي:

– /492,340/ ليترا من مادة المازوت، و /84000/ ليتر من البنزين. ضُبطت ضمن محافظة جبل لبنان.

– /86,660/ ليترا من المازوت، و /25,729/ ليترا من البنزين، ضُبطت ضمن محافظة الجنوب.

– /442,000/ ليتر من المازوت، و /200/ ليتر من البنزين، ضُبطت ضمن محافظة البقاع”.

وقال البيان “أجري المقتضى القانوني بحق المخالفين، وتم توزيع كمية المازوت على المستشفيات والأفران والمطاحن والبلديات وأصحاب المولدات وفقا للسعر الرسمي، وفيما يتعلق بمادة البنزين فقد أُلزِمَ مُخزونها على بيعها إلى المواطنين حسب السعر الرسمي أيضا”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام