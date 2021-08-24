والد الجندي الصهيوني المصاب عند حدود غزة يهاجم قائد المنطقة الجنوبية بجيش العدو الاسرائيلي

وقعت مشادة كلامية في مستشفى سوروكا الاسرائيلي بين والد الجندي الصهيوني المصاب عند الطلاقة في جدار الحدود مع غزة المحاصر وقائد المنطقة الجنوبية في جيش العدو الجنرال اليعازر توليدانو.

وقال والد الجندي لنوليدانو “عليك خلع زيك الرسمي والاستقالة”، فيما رد توليدانو “أنا أتحمل المسؤولية الكاملة عن الحادث”.

وأصيب جندي إسرائيلي بجراح بالغة الخطورة شرقي قطاع غزة، مطلع الأسبوع الحالي، خلال مواجهات على حدود غلاف غزة، حيث أقدم شاب فلسطيني على إطلاق الرصاص من طلاقة فتحها الجندي لقنص الفلسطينيين على حدود غزة.

المصدر: فلسطين اليوم