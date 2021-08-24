صور جديدة لسحابة “ماجلان الكبرى” في الفضاء

التقط العلماء صورة الراديوية الأكثر وضوحاً لـ”سحابة ماجلان الكبرى”، وهي مجرة ​​تابعة لمجرة درب التبانة تقع على بعد 158 ألف سنة ضوئية من الأرض.

وكشفت الصورة عن آلاف المصادر الراديوية التي لم يسبق لها مثيل، بما في ذلك المجرات.

والمصادر الراديوية هي أجسام كونية مختلفة في الكون، تنبعث منها كميات كبيرة من موجات الراديو، ويمكن أن تشمل السدم والنجوم، وكذلك المجرات.

وقالت المؤلفة الرئيسية، كلارا بينوك، من جامعة “كيلي”، في بيان، إن معظم مصادر الراديو تأتي من ملايين المجرات ومليارات السنين الضوئية وراء “سحابة ماجلان الكبرى”.

وأضافت: “نراهم عادة بسبب الثقوب السوداء الهائلة في مراكزهم والتي يمكن اكتشافها في جميع الأطوال الموجية، خاصة الراديوية. لكننا الآن نبدأ أيضاً بالعثور على العديد من المجرات التي تتشكل فيها النجوم بمعدل هائل”.

وأشارت إلى أن “دمج هذه البيانات مع الملاحظات السابقة من تلسكوبات الأشعة السينية والبصرية والأشعة تحت الحمراء، سيسمح لنا باستكشاف هذه المجرات بتفاصيل غير عادية”.

المصدر: الميادين