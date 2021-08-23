حركة أمل: للإقلاع عن سياسات الترقيع والإسراع بوضع خطة طوارئ صحية واجتماعية – موقع قناة المنار – لبنان
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August 23 2021 - 17:10

حركة أمل: للإقلاع عن سياسات الترقيع والإسراع بوضع خطة طوارئ صحية واجتماعية

منذ 2 ساعة 23 August، 2021
حركة أمل
لبنان

قال المكتب السياسي لحركة أمل في بيان له الاثنين “في شهر الإمام الصدر سيبقى مشروعه النضالي والإصلاحي والحواري والإنساني واللبناني والعربي والإسلامي هو الذي على هديه تسير مواكب الأجيال الحالية والقادمة من أجل تحقيق الغايات ببناء وطن العدالة والمساواة والدور الحضاري المتميز للبنان الذي يحفظ سيادته ويحصنه في وجه المطامع الصهيونية”.

ودعا المكتب الى “الإقلاع عن سياسات الترقيع ووقف المغامرات والمناورات التي باتت مكشوفة للداخل والخارج والإسراع في وضع خطة طوارئ صحية واجتماعية والغاء كارتيلات الاحتكار على أنواعه وخلفياته”.

ودان المكتب “استباحة العدو الإسرائيلي للأجواء اللبنانية وتعطيل الملاحة الجوية المدنية واستخدام سماء لبنان منصة لاعتداء مزدوج على لبنان والشقيقة سوريا”، وشدد على “ضرورة تفعيل الشكوى الى مجلس الأمن الدولي ومتابعتها في شتى المحافل الدولية هي أقل الواجب وأن الرد يكون بالجهوزية الكاملة لمواجهة الإعتداءات بكل الوسائل المتاحة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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