وزارة الصحة اللبنانية: تسجيل 1386 إصابة جديدة و4 وفيات بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية – موقع قناة المنار – لبنان
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August 21 2021 - 20:28

وزارة الصحة اللبنانية: تسجيل 1386 إصابة جديدة و4 وفيات بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية

منذ 1 ساعة 21 August، 2021
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