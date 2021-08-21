وزارة الصحة اللبنانية: تسجيل 1386 إصابة جديدة و4 وفيات بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية – موقع قناة المنار – لبنان
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August 21 2021 - 20:28
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رئاسة الجمهورية: الرئيس عون يوجه رسالة الى اللبنانيين عند الساعة 08:00 من مساء اليوم
اجتماع بعبدا لمعالجة أزمة المحروقات: الموافقة على اقتراح دعم المحروقات على سعر صرف 8,000 ل.ل. للدولار حتى نهاية أيلول
اجتماع بعبدا: التأكيد على الأجهزة المعنية للحؤول دون تخزين المحروقات أو احتكارها أو استغلالها لتحقيق أرباح غير مشروعة
اجتماع بعبدا: مساعدة اجتماعية طارئة بما يساوي أساس الراتب الشهري تسدد على دفعتين متساويتين لجميع موظفي الإدارة العامة
اجتماع بعبدا: تعديل تعويض النقل المؤقت ليصبح 24,000 ل.ل. عن كل يوم حضور فعلي
النائب فضل الله: سفينة المازوت الدقيقة أصابت من هديرها الأوَّل رهانات الإدارة الأميركية وجماعاتها بالخيبة والفشل مجددًا
النائب فضل الله: السفيرة الأميركية فضحت بوقاحتها المعهودة مسؤولية إدارتها عن معاناة الشعب اللبناني
فضل الله: ما يريده حزب الله هو مساعدة الناس الذين يتألمون نتيجة الحصار الأميركي وعجز مؤسسات الدولة عن القيام بواجباتها
وزارة الصحة العامة: تسجيل 1386 إصابة و4 حالات وفاة بفيروس كورونا في لبنان خلال 24 ساعة
قوى الامن الداخلي: تم الكشف على 368 محطة وألزامها توزيع المخزون على المواطنين وبلغت الكمية المخزَّنة حوالي مليوني ليتر
الإعلام الحربي في المقاومة: لا صحة لما يتم تداوله عن استشهاد عدد من المجاهدين في العدوان الأخير على سوريا
الإعلام الحربي في المقاومة: لا تواجد للمقاومة في الأماكن التي استهدفها العدوان مؤخرا في سوريا
وزارة الصحة في غزة: 24 إصابة بينهم 10 أطفال وحالتين حرجتين إحداها لطفل برأسه برصاص العدو الإسرائيلي شرق القطاع
حركة "حماس" في ذكرى إحراق المسجد الأقصى: المسجد الأقصى المبارك خطٌ أحمر وأيّ اعتداء عليه سيُواجَه بمقاومة باسلة
الحشد الشعبي في العراق: إستشهاد وجرح عدد من عناصر الحشد خلال مواجهة مع تنظيم داعش في قضاء الطارمية شمالي بغداد
رئيس اللجنة الطبية العليا في اليمن: الصحة العالمية أبلغتنا بإلغاء الجسر الجوي الطبي نتيجة لظروف مادية تمر بها المنظمة
مدير مطار صنعاء الدولي: أكثر من 5,000 رحلة أممية حطت على المطار منذ إغلاقه قبل 5 أعوام معظمها لأغراض خاصة
الرئيس التونسي قيس سعيد: لدينا مرة أخرى صواريخ جاهزة على المنصات وتكفي إشارة واحدة لتضربهم في أعماق الأعماق
قيس سعيد: البعض ممن دأبوا على التآمر داخل الدولة وتأليب دول أجنبية ضد الرئيس وضد التونسيين ووطنهم سيلقى جزاءه
الرئيس الإيراني السيد ابراهيم رئيسي: حان الوقت لنهضة جهادية وشعبية لبناء ايران القوية
رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية: تعزيز القدرة على مهاجمة مراكز التهديد هي استراتيجية القوات المسلحة
طالبان: فوضى مطار كابل لم تسببها الحركة وكان على الغرب ترتيب خطة أفضل للإجلاء
حالة تأهب على الساحل الشرقي للولايات المتحدة مع اقتراب العاصفة هنري
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
يتحدث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الأحد المقبل الساعة 18:00 بتوقيت بيروت في ذكرى مرور أسبوع على شهادة القائد عباس اليتامى
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
يتحدث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الأحد المقبل الساعة 18:00 بتوقيت بيروت في ذكرى مرور أسبوع على شهادة القائد عباس اليتامى
يتحدث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الأحد المقبل الساعة 18:00 بتوقيت بيروت في ذكرى مرور أسبوع على شهادة القائد عباس اليتامى
نيوزيلندا تمدّد تدابير الإغلاق في محاولة لاحتواء تفشي وباء كوفيد-19 الناجم عن متحور دلتا
الصومال: قتيلان و5 جرحى على الأقل في تفجير انتحاري استهدف مقهى في العاصمة مقديشو تبنته حركة الشباب
الأمم المتحدة: مقتل 32 شخصاً وإصابة 74 في اشتباكات اندلعت الأسبوع الماضي بين صيادين ورعاة في أقصى شمال الكاميرون
السلطات الفرنسية تعلن عن احتواء الحريق الذي يجتاح منذ مطلع الأسبوع أحراج سان تروبيه على الكوت دازور
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
يتحدث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الأحد المقبل الساعة 18:00 بتوقيت بيروت في ذكرى مرور أسبوع على شهادة القائد عباس اليتامى
مجموعات من المستوطنين تقتحم باحات المسجد الأقصى عبر باب المغاربة وينفذون جولات استفزازية بحماية شرطة الاحتلال
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
يتحدث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الأحد المقبل الساعة 18:00 بتوقيت بيروت في ذكرى مرور أسبوع على شهادة القائد عباس اليتامى
يتحدث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الأحد المقبل الساعة 18:00 بتوقيت بيروت في ذكرى مرور أسبوع على شهادة القائد عباس اليتامى
جمعية الإمداد تستمر في استقبال كسوة العيد وكفالة اليتيم والصدقات وزكاة الفطرة وبدلات الافطار والتبرعات المالية والعينية على الأرقام 01555717_76641631 أو عبر حسابها في فروع القرض الحسن 14-814
وزارة الصحة اللبنانية: تسجيل 1386 إصابة جديدة و4 وفيات بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية
منذ 1 ساعة
21 August، 2021
عاجل
كورونا في لبنان
وزارة الصحة
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وزارة الصحة : 1386 إصابة جديدة و4حالات وفاة
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