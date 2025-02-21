وزير الصحة ماجد أبو رمضان: يعلن عن حملة تقودها وزارة الصحة للتططعيم ضد شلل الأطفال

أعلن وزير الصحة ماجد أبو رمضان، عن حملة تقودها وزارة الصحة ، من منطلق مسؤوليتها الصحية في دولة فلسطين تجاه المجتمع الفلسطيني، حماية لأطفال غزة من خطر انتشار مرض شلل الأطفال، وتعزيزاً لمناعتهم، وحرصا على صحتهم كإجراء وقائيو ذلك في إطار جولة تعزيزية و هي الثالثة من حملة التطعيم ضد شلل الأطفال في قطاع غزة يوم غد السبت، ولمدة 3 أيام، للأطفال أقل من 10 سنوات، حيث تشمل الأطفال الذين تلقوا التطعيم سابقا، في جميع المحافظات الجنوبية.

وقال أبو رمضان في بيان، اليوم الجمعة، نعتبر وسائل الإعلام وشركات الاتصالات الفلسطينية كافة شركاء لنا في إنجاح حملة التطعيم ضد شلل الأطفال، من خلال نشر وإيصال المعلومات المتعلقة بمواعيد وأماكن تلقي أطفالنا للطعم عبر مواقعهم الإلكترونية، والرسائل النصية”.

ووجه الوزير أبو رمضان رسالة إلى أبناء الشعب في المحافظات الجنوبية، بضرورة التوجه إلى مراكز التطعيم واصطحاب أطفالهم من هم دون سن العاشرة لتطعيمهم، حفاظاً على صحتهم وتعزيزاً لمناعتهم، وتجنيباً لمجتمعنا الفلسطيني لخطر انتشار الفيروس وتفشي المرض.

وتابع أن الوزارة تقود هذه الحملة بالتعاون مع شركائها: وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، ومنظمة الصحة العالمية، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسف”، وجميع مقدمي الخدمات الصحية في المحافظات الجنوبية.