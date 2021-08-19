رئاسة الجمهورية اللبنانية : كل ما قيل عن طلب الرئيس عون 9 او 10 وزراء عار عن الصحة ولا أساس له – موقع قناة المنار – لبنان
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August 19 2021 - 16:28
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ملايين المسلمين في العالم يحيون مراسم يوم عاشوراء بمسيرات حاشدة وسط إجراءات صحية فرضها فيروس كورونا
الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في يوم العاشر من المحرم: رأس الأولويات مواجهة الكيان الصهيوني الغاصب لفلسطين
السيد نصر الله: سفينتنا الأولى التي ستنطلق من إيران المحملة بالمواد أنجزت كل أعمالها وستبحر خلال ساعات وستتبعها سفن أخرى
السيد نصر الله للأميركيين والإسرائيليين: منذ لحظة إبحار سفينة المحروقات من إيران ستصبح أرضاً لبنانية
السيد نصر الله: الأولوية في السفينة القادمة من إيران هي للمازوت بسبب الأهمية الحياتية القصوى
السيد نصر الله: لا يخطئن أحد بأن يدخل في تحد معنا لأن الأمر بات مرتبطاً بعزة وكرامة شعبنا ونرفض أن يذل هذا الشعب
السيد نصر الله: نشكر إيران على وقوفها الدائم إلى جانب شعب لبنان كما في المقاومة
السيد نصر الله: اليد المقطوعة للشهيد سليماني على أرض مطار العراق شاهدة على أن إيران لا تتخلى عن أصدقائها
السيد نصر الله: نؤكد للصديق والعدو على قوة المقاومة ومتانتها وصلابتها ولا يخطئن أحد بحساباته
السيد نصر الله: هناك من يحاول في الداخل والخارج تحميلنا مسؤولية الإخفاق في تأليف الحكومة وهذا غير صحيح
السيد نصر الله: نترقب برجاء ما ستسفر عنه لقاءات رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف بشأن التأليف
السيد نصر الله: عثور القوى الأمنية على ملايين الليترات من البنزين والمازوت يؤكد أن الأزمة مفتعلة ومصطنعة
السيد نصر الله: "الزعران" الذين يعتدون على الناس هم غوغائيون لا يمتّون إلى شعبنا بأي صلة
السيد نصر الله: السفارة الأميركية تدير الحرب الاقتصادية على لبنان وتقف خلف كل التحريض وستفشل كما فشلت في السابق
السيد نصر الله: سفارة عوكر ليست سفارة تمثيل دبلوماسي بل هي سفارة تآمر وتواطؤ على شعب لبنان من موقعها الشيطاني الفتنوي
السيد نصر الله للمعتمدين على الأميركيين: كلابهم البوليسية الموضوعة لحمايتهم هي أقرب إليهم منكم
السيد نصر الله: رسالة عاشوراء هي أن يقف كل الشرفاء في العالم إلى جانب الشعب الفلسطيني المظلوم وحقه في استعاد أرضه
السيد نصر الله: يجب صنع معادلة إقليمية تحمي المقدسات في القدس وحماية المقدسات مهمة كل محور المقاومة وليس فقط الفلسطينيين
السيد نصر الله: إن تعاون وتشابك قوى المقاومة إلى جانب حركات المقاومة الفلسطينية سيجعل الأمل بتحرير فلسطين قريبا جدا جدا
السيد نصر الله: بعد الهزيمة الأميركية في أفغانستان تشخص العيون إلى الاحتلال الأميركي في العراق وسوريا
السيد نصر الله: بفضل دماء الشهيدين القائدين قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس تقرر أن القوات الأميركية ستغادر العراق
السيد نصر الله: الذي يشكل ضمانة حقيقية للعراق وشعبه في مواجهة أي تهديدات من "داعش" والتكفيريين هو الحشد الشعبي
السيد نصر الله: حجة الأميركيين في البقاء شمال سوريا هو المساعدة على محاربة "داعش" وهي واهية وادعاء كاذب
السيد نصر الله: الحرب على اليمن يجب أن تتوقف ويجب أن يعلم المعتدون أنهم لن يتمكنوا من تحقيق أهدافهم
السيد نصر الله: نقف إلى جانب شعب البحرين المضطهد الذي يمنع من التعبير عن رأيه وهو حاضر لنصرة فلسطين
الشيخ علي الخطيب خلال إحياء مراسم عاشوراء: لضرورة الاسراع بتشكيل الحكومة لوضع حد للفوضى والفلتان ومعاناة المواطنين
نائب رئيس حركة أمل هيثم جمعة: لا نزال نساهم في إيجاد الحلول وفي تسهيل الأمور من أجل عودة الاستقرار إلى البلد
وزير الصحة حمد حسن يمنح 4 أذونات للإستيراد الطارئ للدواء ويذكر الشركات المدعومة بتسليم الدواء تحت طائلة الملاحقة
مسيرات حاشدة جابت شوارع المحافظات اليمنية إحياء لذكرى عاشوراء وتأكيداً على المعاني السامية للنهضة الحسينية
باكستان: أكثر من 25 جريحا بينهم نساء وأطفال باستهداف موكب عاشورائي في منطقة بهاولنغار بإقليم البنجاب
فلسطين المحتلة: إصابة شاب بجروح خطيرة جراء طعنه عدة طعنات من قبل مجموعة مستوطنين في مدينة القدس صباح الخميس
مجموعات من المستوطنين تقتحم باحات المسجد الأقصى عبر باب المغاربة وينفذون جولات استفزازية بحماية شرطة الاحتلال
مؤسسة الشهيد تستقبل تبرعاتكم وكفالة أيتام الشهداء على الرقم 70129100 أو عبر فروع جمعية القرض الحسن على الحساب 25-814
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
يتحدث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الأحد المقبل الساعة 18:00 بتوقيت بيروت في ذكرى مرور أسبوع على شهادة القائد عباس اليتامى
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
جمعية الإمداد تستمر في استقبال كسوة العيد وكفالة اليتيم والصدقات وزكاة الفطرة وبدلات الافطار والتبرعات المالية والعينية على الأرقام 01555717_76641631 أو عبر حسابها في فروع القرض الحسن 14-814
جمعية الإمداد تستمر في استقبال كسوة العيد وكفالة اليتيم والصدقات وزكاة الفطرة وبدلات الافطار والتبرعات المالية والعينية على الأرقام 01555717_76641631 أو عبر حسابها في فروع القرض الحسن 14-814
رئاسة الجمهورية اللبنانية : كل ما قيل عن طلب الرئيس عون 9 او 10 وزراء عار عن الصحة ولا أساس له
منذ 18 mins
19 August، 2021
عاجل
الرئيس عون
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