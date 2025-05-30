الأمم المتحدة: غزة المكان الأكثر جوعا في العالم

أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية قطاع غزة “أكثر بقاع الأرض جوعا”، مشيراً إلى منع العدو الاسرائيلي دخول “المساعدات إلى القطاع، باستثناء القليل منها”. وقال المتحدث باسم المكتب ينس لايركه، في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة، إن 600 شاحنة مساعدات فقط من أصل 900 مُصرّح لها بالوصول إلى غزة.

وذكر أن “مجموعة من العوائق البيروقراطية والأمنية جعلت من شبه المستحيل إدخال المساعدات بأمان إلى القطاع، مضيفا أن 200 ألف شخص نزحوا في غزة خلال الأسبوعين الماضيين”. وأضاف، في مؤتمر صحفي دوري اليوم الجمعة، “ما تمكنا من إدخاله هو الدقيق (الطحين). وهذا ليس جاهزا للأكل .. يجب طهيه لأن 100% من سكان غزة معرضون لخطر المجاعة”.

أما توماسو ديلا لونجا، المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر، فقد أكد أن نصف مرافق اللجنة الطبية في غزة توقفت عن العمل بسبب نقص الوقود أو المعدات الطبية.

من جهته، قال رئيس شبكة المنظمات الأهلية بغزة أمجد الشوا في تصريح لـ “قناة الجزيرة” إن مواجهة الأزمة الإنسانية غير ممكنة إلا بالعودة لآلية توزيع المساعدات السابقة بإشراف أممي، معتبرا أن الهدف من إقامة نقاط عسكرية لتوزيع المساعدات هو “الضغط على سكان شمال القطاع” للنزوح باتجاه الجنوب.

ومن جانبها، قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) إن مستودعاتها في العاصمة الأردنية عمان، وعلى بُعد 3 ساعات فقط من غزة، “تحتوي على إمدادات تكفي لإطعام أكثر من 200 ألف شخص في غزة لمدة شهر كامل”. وأضافت ان الدقيق والطرود الغذائية ومستلزمات النظافة والبطانيات والمستلزمات الطبية جاهزة للتسليم. وشددت الأونروا على أن غزة بحاجة ماسة إلى مساعدات إنسانية عاجلة، ويجب السماح بتدفق الإمدادات دون عوائق أو انقطاع.

المصدر: مواقع إخبارية