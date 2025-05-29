في أحضان الشجرة.. دراما مشوّقة تلمس أعماق المشاعر تخطف الأنفاس…

نظمت الجمعية اللبنانية للفنون – رسالات العرض الافتتاحي للفيلم السينمائي “في أحضان الشجرة”، بحضور المخرج بابک خواجه پاشا، وذلك مساء الأربعاء 28 أيار 2025 عند الساعة 8:30 في غراند سينما في ABC فردان.

الفيلم عبارة عن أحدث الأعمال السينمائية الإيرانية، يطل علينا فيلم “في أحضان الشجرة” بقصة اجتماعية مؤثرة ومليئة بالتشويق، تدور حول عائلة على وشك الانفصال، لكن المفاجآت التي يحملها الفيلم تجعله أكثر من مجرد دراما أسرية بل تأخذك إلى عالم الأخوة والعلاقة العائلية ..

تبدأ القصة بزوجين يعيشان حياة متوترة، يخططان للانفصال وسط صمت ومحاولات فاشلة للحفاظ على ما تبقى من العلاقة. في وسط هذا الانهيار، يقف طفلان صغيران كأكثر من مجرد ضحايا لهذه الأزمة، بل كرمز للبراءة والتعلق العاطفي الحقيقي. حبهما لبعضهما البعض يبدو أكبر من أن تفرقه قرارات الكبار.

لكن كل شيء يتغيّر فجأة بعد حادث يغير مجرى القصة بأكملها …

الفيلم يعتمد على أسلوب هادئ ومؤثر، دون مبالغة، ويأخذ المشاهد في رحلة مشحونة بالمشاعر والتوتر. التمثيل، خصوصًا من الأطفال، جاء صادقًا وقويًا، وهو ما زاد من تأثير القصة على الجمهور.

في أحضان الشجرة لا يقدم فقط دراما عائلية، بل يناقش مفاهيم أعمق مثل: ما الذي يجعلنا عائلة؟ هل هو الحب؟ أم الدم؟ أم مجرد العيش معًا؟

حفل افتتاح الفيلم حضره جمع من الشخصيات الفنية اللبنانية والإعلامية والمؤثرين وأصحاب الإختصاصات الفنية، افتُتِح بكلمة مدير رسالات المهندس محمد خفاجة الذي رحب بالحضور وبالمخرج، وقال بأننا عدنا بعد انقطاع فترة طويلة بسبب الحرب ولكن بعزيمة أقوى لتفعيل وتحريك عجلة الأعمال الثقافية وتحديدًا عرض الأفلام لما له من أهمية كبرى في التأثير. كما ذكر بأن التصدير الثقافي هو من أعظم المنتجات التي يمكن للدول والثورات والحركات تصديرها. وأننا نفخر اليوم بالأفلام والمنتجات الثقافية التي نستوردها ومنها هذا الفيلم، حيث نسعى من خلالها لتعزيز القيم العائلية والتربوية وحفظ نهج الحق وقضاياه.

بعد ذلك كانت كلمة مخرج الفيلم بابک خواجه پاشا، الذي شكر رسالات والحضور وقال إنه سعيد بزيارته لبيروت المدينة العريقة الأصيلة وشعبها الوفي والمقاوم. وجرى بعدها تقديم درع للمخرج.

ثم تمّ عرض الفيلم أمام الحضور لمدة 80 دقيقة.

تنطلق عروض الفيلم ابتداءً من 30 أيار 2025 في مسرح رسالات – المركز الثقافي لبلدية الغبيري.

المصدر: موقع المنار