الرئيس بري: تحركات “اليونيفيل” يجب أن تنسّق مع الجيش اللبناني وأي سوء تفاهم يعالج بهدوء وحكمة

أكد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري في حديث لصحيفة “الجمهورية” الجمعة انه “مع قوات اليونيفيل في الجنوب ظالمة أم مظلومة”، وشدد على انه “يرفض الاحتكاكات الميدانية التي حصلت مع دورياتها أخيراً في بعض بلدات الجنوب”.

وقال الرئيس بري “صحيح ان تحركات اليونيفيل على الأرض يجب أن تتمّ بالتنسيق مع الجيش اللبناني وبرفقته، لكن إذا لم يحصل ذلك أحياناً فينبغي تفادي المبالغة في ردّ الفعل، وعدم التصرف بتهور”، ولفت الى “ضرورة معالجة أي سوء تفاهم بهدوء وحكمة”، وأشار الى ان “اليونيفيل تعرّضت لاعتداءات إسرائيلية عدة خلال الحرب الأخيرة على لبنان”، وتابع “نحن نعرف انّ العدو الإسرائيلي لا يريد بقاءها في الجنوب وهذا يكفي حتى نكون معها”.

وأكد الرئيس بري ان “إعادة الإعمار هي من أولى الأولويات بالنسبة إليه وبنبغي ان تكون كذلك بالنسبة إلى الحكومة”، واوضح انه “يعوّل على دور أساسي لمجلس الجنوب في مواكبة ورشة الإعمار واختصار مراحلها”، واضاف “نحن نفّذنا كلياً ما يتوجب علينا بموجب اتفاق وقف إطلاق النار لناحية سحب السلاح من جنوب الليطاني”.

من ناحية ثانية، شدد الرئيس بري على “أهمية الانتخابات البلدية التي تمّت جنوباً في تحدٍّ للظروف الصعبة الناتجة من تداعيات العدوان الإسرائيلي”، ولفت إلى انه “سيكون على البلديات المنتخبة أن تؤدي دوراً فعّالاً في مشروع الإعمار عندما ينطلق”

وعن الانتخابات في بيروت، قال الرئيس بري إن “مساهمتنا في حماية المناصفة داخل المجلس البلدي للعاصمة ليست أمراً ثانوياً، بل لعلها واحدة من أهم الخطوات، إذ إنّ بيروت هي عاصمة لبنان وقلبه النابض”، وتابع “بالتالي أي انقسام او تقسيم فيها سينعكس على كل لبنان وسيتعدّى الحدود البلدية إلى ما هو أخطر، ولذا فإنّ ما فعلناه كان له مردوداً وطنياً كبيراً نعتز به”.

وعن توصيفه للعلاقة الراهنة مع رئيس الحكومة نواف سلام، قال الرئيس بري “بسَخّن منسَخّن، ببَرّد منبَرّد”.

المصدر: صحيفة الجمهورية