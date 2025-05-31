ترامب يعلن عزمه على مضاعفة تعرفة واردات الصلب من الخارج بنسبة 50 بالمئة

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أنّه سيضاعف رسوم استيراد الصلب إلى 50 بالمئة، و ذلك خلال كلمة ألقاها في مصنع في بنسلفانيا، مثنيا على “شراكة” بين صانع الصلب الأميركي وشركة نيبون ستيل اليابانية.

وقال ترامب “سنرفع تعرفة واردات الصلب إلى الولايات المتحدة من 25 بالمئة إلى 50 بالمئة، ما سيشكل ضمانة أكبر لقطاع صناعة الصلب”، مشيراُ الى أنّه لن يتمكن أحد من الالتفاف حول هذه الإجراءات”.

وجاء إعلان ترامب خلال فعالية للاحتفال بشراكة بين شركة “يو إس ستيل” الأمريكية و”نيبون ستيل” اليابانية، حيث اعتبر الرئيس الأمريكي أن المصنع لن يكون موجوداً لولا الرسوم الجمركية التي فرضها خلال ولايته الرئاسية الأولى.

وشدد ترامب على أن “شركة يو إس ستيل ستظل تحت السيطرة الأمريكية”، مبدياً تفاؤله بأن الاتفاق لن يؤدي إلى تسريح عمال أو نقل وظائف خارج البلاد. و تأتي زيارة بنسلفانيا، الولاية الحاسمة في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، في إطار تركيز ترامب على دعم الصناعات التحويلية والعمال الأمريكيين.

يذكر أن ترامب قد أعاد فرض رسوم جمركية واسعة النطاق على الواردات منذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير 2025، مستهدفاً قطاعات مثل الصلب والألمنيوم والسيارات.

المصدر: وكالات