غزة: ارتفاع عدد ضحايا “آلية المساعدات” الأميركية – الإسرائيلية إلى 17 شهيداً

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، في بيان، نشرته عبر حسابها على “إكس”، ارتفاع عدد ضحايا آلية المساعدات الأميركية – الإسرائيلية إلى 17 شهيداً، وعدد المصابين إلى 86، فضلاً عن فقدان 5 أشخاص آخرين.

وفي التفاصيل، قالت الوزارة، إنّ عدد “شهداء المساعدات ارتفع إلى 17 ، بعد استشهاد شخص، الخميس، و5 آخرين الجمعة”.

كذلك كشفت عن تسجيلها لـ “أكثر من 86 مصاباً، في المناطق المخصصة لتوزيع المساعدات”، مشيرةً إلى أنه “تمّ توثيق فقدان 5 أشخاص، في مركز توزيع المساعدات، في مدينة رفح” جنوبي القطاع.

وبدأ الاحتلال الإسرائيلي، منذ 27 أيار/مايو الجاري، تنفيذ ما أسماه “خطة توزيع مساعدات إنسانية” عبر ما يُعرف بـ”مؤسسة غزة للإغاثة الإنسانية”، وهي جهة مدعومة إسرائيلياً وأميركياً، لكنها مرفوضة من قبل الأمم المتحدة، ولا تخضع لإشرافها، أو إشراف المنظمات الإغاثية الدولية.

ويجري توزيع المساعدات، في ما يسمّيه الاحتلال “المناطق العازلة”، جنوبي غزة.

إذاعة “الجيش” الإسرائيلي، كانت قد أقرّت، بأنّ هذا المخطّط يهدف إلى تسريع إخلاء سكان شمال القطاع، من خلال حصر توزيع المساعدات في 4 نقاط فقط، تقع جنوبي غزة.

من جهتها، حذّرت حكومة غزة، ومنظمات حقوقية، من أنّ هذا المخطّط، يأتي تمهيداً لتهجير الفلسطينيين، وفق خطة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، والتي يصرّح رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بأنها باتت ضمن أهداف الحرب على القطاع.

في السياق، كان المفوّض العامّ لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، فيليب لازاريني، قد صرّح، في وقت سابق، أنّ نظام توزيع المساعدات المدعوم أميركياً في غزة “هدر للموارد وإلهاء عن الفظائع”.

هذا وأعلنت صحة غزة، اليوم، “ارتفاع حصيلة ضحايا الإبادة الجماعية، التي تواصل إسرائيل ارتكابها، منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، إلى 54 ألفاً و381 شهيداً و124 ألفاً و54 إصابة”.

المصدر: مواقع اخبارية