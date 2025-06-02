تواصل التظاهرات الشعبية في العواصم الغربية رفضًا لحرب الإبادة في غزة

لليوم الـستمئة وخمسة من الحرب الإسرائيلية على غزة، تتواصل التظاهرات الشعبية في عدد من المدن الأوروبية والأميركية، رفضًا لحرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على القطاع، وتضامنًا مع الضحايا المدنيين، لا سيما الأطفال.

في العاصمة البريطانية لندن، نظم محتجون اعتصامًا أمام مبنى البرلمان، تخلله وقفة امتدت لثماني عشرة ساعة، تم خلالها تلاوة أسماء 15,600 طفل فلسطيني استُشهدوا في غزة منذ بدء العدوان. وقد رُفعت أسماء الشهداء واحدًا تلو الآخر في مشهد صامت ووقور، استحضر عمق المأساة المستمرة.

وفي مدينة نيويورك، تظاهر خريجو كلية “سيتي كوليدج أوف نيويورك” (CCNY) دعمًا لغزة وفلسطين، مطالبين إدارة الكلية بقطع علاقاتها مع الشركات المرتبطة بالاحتلال الإسرائيلي. وقد تدخلت قوات الأمن الأميركية لتفريق التظاهرة، مستخدمة أساليب عنيفة أسفرت عن اعتقال عدد من المشاركين، رغم الطابع السلمي للحراك.

كما شهدت مدينة ليدز البريطانية مسيرة صامتة نظّمها ناشطون تضامنًا مع الطفلة هند رجب، التي استُشهدت مع أفراد أسرتها في قصف إسرائيلي، ومع آلاف الأطفال الذين سقطوا برصاص الاحتلال في غزة. مسيرات مماثلة خرجت أيضًا في مدن مانشستر، وبرلين، وبروكسل، ومدن دنماركية، وأخرى في سيدني الأسترالية، حيث حمل المشاركون صور الأطفال الشهداء ورددوا هتافات تطالب بوقف المجازر.

وفي باريس، عبّر مشجعو فريق باريس سان جيرمان عن تضامنهم مع غزة خلال مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث رفعوا شعارات تدين استمرار الإبادة الجماعية وتدعو لدعم الشعب الفلسطيني.

وفي مشهد يعكس الانقسام الحاد داخل المجتمعات الغربية حول ما يجري في غزة، شهدت مدينة بولدر في ولاية كولورادو الأميركية حادثًا صادماً، حيث ألقى شاب يُعتقد أنه مصري الجنسية يُدعى محمد صبري سليمان عبوات حارقة على فعالية مؤيدة لإسرائيل. الهجوم أسفر عن إصابة ستة أشخاص، وقد ذكرت السلطات الأميركية أن منفذ العملية هتف قبل التنفيذ: “فلسطين حرة… كم طفلاً قتلتم في غزة؟”، في إشارة إلى دوافع مرتبطة بالعدوان المستمر.

تأتي هذه التظاهرات في وقت تتصاعد فيه الضغوط الشعبية على الحكومات الغربية لاتخاذ مواقف أكثر وضوحًا تجاه ما يوصف بأنه جرائم حرب ترتكب بحق المدنيين في قطاع غزة.

المصدر: موقع المنار