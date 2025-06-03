صاروخ من اليمن يهز الكيان الإسرائيلي.. استنفار شامل وتعطيل الملاحة الجوية

أعلنت الجبهة الداخلية في الكيان الإسرائيلي مساء اليوم عن تفعيل صفارات الإنذار في أكثر من 200 موقع بمناطق متفرقة داخل الأراضي المحتلة، عقب إطلاق صاروخ من الأراضي اليمنية.

وذكرت إذاعة الجيش التابع للكيان، نقلًا عن مصدر عسكري زعمه أن منظومات الدفاع الجوي تمكنت من اعتراض الصاروخ بنجاح. وأفادت وسائل إعلام عبرية بأن صافرات الإنذار دوت في مناطق واسعة شملت الناصرة، مرج ابن عامر، ومحيط الجليل، عقب رصد شظايا صاروخية في الأجواء.

وامتدت حالة التأهب إلى وسط الأراضي المحتلة، حيث انطلقت صفارات الإنذار في القدس، تل أبيب، ضواحيهما، ومطار “بن غوريون”، إلى جانب عدد من البلدات الأخرى المحتلة. كما توقفت حركة الملاحة الجوية مؤقتًا في مطار “بن غوريون” ضمن إجراءات احترازية لتأمين سلامة المسافرين.

وفي أول تعليق سياسي على التطورات، قال رئيس “حزب الديمقراطيين” الإسرائيلي يائير غولان إن “ملايين الإسرائيليين يركضون نحو الملاجئ بسبب صاروخ أُطلق من اليمن”، معتبرًا أن هذا المشهد يكشف عن عمق المأزق الأمني. وأضاف غولان: “نحن عالقون منذ عشرين شهرًا في مستنقع غزة، ولا أحد يحسب لنا حسابًا”، في إشارة إلى تدهور الوضعين العسكري والسياسي للكيان الإسرائيلي في ظل تصاعد التحديات الإقليمية.

جيش الاحتلال أكد في بيان لاحق رصد عملية الإطلاق من الأراضي اليمنية باتجاه الأراضي المحتلة، وسط تصاعد التوترات الإقليمية التي باتت تلقي بظلالها بشكل متزايد على الجبهة الداخلية الاسرائيلية.

المصدر: مواقع