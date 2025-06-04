إغلاق مراكز المساعدات في غزة وتحذيرات الاحتلال الإسرائيلي تحول النازحين إلى أهداف

أعلنت “مؤسسة غزة الإنسانية”، المدعومة من الولايات المتحدة والاحتلال الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، أن مراكز توزيع المساعدات التابعة لها في قطاع غزة ستُغلق أبوابها اعتبارًا من الأربعاء، بحجة تنفيذ أعمال “ترميم وإعادة تنظيم” تهدف، وفق زعمها، إلى تحسين كفاءة العمل. وأوضحت المؤسسة، عبر منشور على صفحتها في فيسبوك، أن عمليات التوزيع ستُستأنف يوم الخميس.

وفي السياق ذاته، أعلن صندوق المساعدات الأميركي، بناءً على تحديث صادر عن جيش الاحتلال الإسرائيلي، تعليق توزيع المساعدات في القطاع مؤقتًا، مشيرًا إلى أن التوقف يأتي في إطار محادثات جارية مع جيش الاحتلال تهدف إلى تعزيز الإجراءات الأمنية حول مواقع توزيع المواد الغذائية.

من جهته، زعم المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي باللغة العربية، أفيخاي أدرعي، أن إغلاق مراكز التوزيع جاء بسبب أعمال “التجديد والتنظيم وتحسين الكفاءة”. وفي بيان لاحق عبر منصة “إكس”، حذر جيش الاحتلال من أن الطرق المؤدية إلى تلك المراكز ستكون “مناطق قتال”، مطالبًا بمنع الحركة عليها اعتبارًا من الأربعاء.

يأتي هذا في ظل استمرار الحصار الجزئي الذي يفرضه الاحتلال الإسرائيلي على غزة، والذي أعقب شهرين من الحصار الشامل الذي أدى إلى حرمان السكان من المساعدات الإنسانية الأساسية.

لطالما كانت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) الجهة الرئيسية المسؤولة عن توزيع المساعدات في غزة، إلا أن الاحتلال اتهمها بتوفير غطاء لحركة حماس، وزعم تورط عدد من موظفيها في الهجوم الذي وقع في أكتوبر 2023، ما فاقم التوترات وأدى إلى تعليق جزء كبير من أنشطة الوكالة.

على الأرض، تحولت مراكز المساعدات، التي يُفترض أن تكون ملاذًا آمنًا للمدنيين، إلى مواقع تشكل خطرًا مباشرًا على النازحين، حيث استهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي مرارًا تجمعات المدنيين أثناء توجههم إليها، مما أسفر عن سقوط مئات الشهداء والجرحى بين من كانوا يسعون للحصول على الغذاء والمساعدات.

هذه الاعتداءات المتكررة حوّلت مراكز التوزيع من نقاط أمل إلى مصائد موت، فاقمت من معاناة السكان الذين يعيشون في ظروف إنسانية غاية في الصعوبة.

وتواصل الأمم المتحدة ومنظمات دولية أخرى رفض التعاون مع “مؤسسة غزة الإنسانية” بسبب شكوك متزايدة حول شفافيتها وحيادها، لاسيما مع الدعم العلني الذي تحظى به من الولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي، إضافة إلى المخاوف من ارتباط نشاطها بأجندات عسكرية تخدم أهداف الاحتلال.

في ظل هذه المعطيات، تتفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، ويزداد الوضع المعيشي للمدنيين بؤسًا، بينما يواصلون الانتظار في طوابير الأمل بحثًا عن لقمة عيش قد تنقذهم من شبح المجاعة والموت.

المصدر: مواقع