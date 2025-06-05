شيخ الأزهر: يعز علينا ونحن نستقبل عيد الأضحى أن نشاهد ما تتعرض له غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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June 5 2025 - 11:36

شيخ الأزهر: يعز علينا ونحن نستقبل عيد الأضحى أن نشاهد ما تتعرض له غزة

منذ 40 mins 5 June، 2025
شيخ الازهر احمد الطيب
عربي وإقليمي - مصر

قال “شيخ الأزهر” أحمد الطيب الخميس إن “الشعب الفلسطيني يتعرض لعدوان فاقت وحشتيه حدود الخيال والتصور”.

وأضاف الشيخ الطيب “يعز علينا ونحن نستقبل عيد الأضحى أن نشاهد ما يتعرض له إخواننا في غزة من عدوان فاقت وحشيته حدود الخيال والتصور”.

وطالب الشيخ الطيب “المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته كاملة والإسراع في رفع الحصار الجائر المفروض على القطاع”.

ويواصل العدو الاسرائيلي عدوانه المتوحش ضد قطاع غزة، مرتكبا جرائم حرب وضد الانسانية بضوء أخضر غربي ولا سيما أميركي في ظل خذلان وصمت الدول العربية.

المصدر: فلسطين اليوم

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