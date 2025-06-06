عناوين واسرار الصحف اللبنانية ليوم الجمعة 6-6-2025



العناوين

النهار:

-جردة الـ100 يوم واستهداف الضاحية

-غـ.ـزة الجائعةُ صورة مخططة

الأخبار:

-عون يحتج على غطاء واشنطن للعدو | عيدية أميركية: عــ.ـدوان إسرائيلي واسع

-سقوط آخر أوراق التوت عن «أبو شباب»: «جيش لحد» الغزّي لا يولد

-من أجل ماذا كل هذا التقشّف؟ 7 مليارات دولار في حسابات الدولة

اللواء:

-أسوأ وأخطر تصعيد إسرائيلي: عشرات الغارات على الضاحية الجنوبية

-عون وسلام: لن نرضخ وبيروت ليست صندوق بريد.. والإحتـ ـلال يكشف عن التنسيق مع واشنطن

الشرق:

-مَن رتّب اللقاء بين ترامب والرئيس الشرع؟

-سلام ترأس اجتماعاً مع صندوق النقد الدولي.. وفتح دورة استثنائية للمجلس

الجمهورية :

-عون: الـ.ـعـ.ـدوان رسالة لواشنطن ومبادراتها

-ضحية في ليلة الأضحى

الديار:

-الضاحية تحت النار بتواطؤ اميركي: نتنياهو يريد الحر ب؟

-الجيش يفضح اكاذيب <اسرائيل>..كشف ميداني ولا سـ.لاح

-عون: لبنان لن يرضخ أمام «صندوق بريد الدم»!

-حرب الإبادة ضد العلويين التي لم تبلغ ذروتها بعد

البناء:

-أعنف عــ.ـدوان جوي للاحتـ ـلال على الضاحية منذ وقف إطلاق النار: تدمير ونزوح

-عون: استباحة سافرة لاتفاق دوليّ ورسالة لأميركا ومبادراتها عبر دماء اللبنانيين

-رعد في ذكرى الخميني: إذا كان الهـ.ـدف هو المقـ.ـاومة فكيدوا كيدكم ولن تسقطوه

الاسرار

النهار:

– يقول صاحب وكالة سفر ان الاقبال على الحج هذه السنة بدا لافتاً بشكل كبير بما يوحي بأن تداعيات الأزمة المالية تراجعت الى حد كبير.

– يشكو خبراء من امكان تعيين اعضاء في لجنة الرقابة على المصارف من الأسماء التي رشحتها المصارف نفسها.

– تنشط حركة صهاريج المياه بشكل لافت، ورفعت أسعارها بعد رفع أسعار المحروقات، مما أثار غضب المواطنين في ظل شح المياه والاستهلاك على أبواب الصيف .

– انطلقت معارك الانتخابات النيابية في غير منطقة بناء على نتائج الإنتخابات البلدية وبدأت الأحزاب تدرس الحواصل الممكن تحقيقها بناء على الارقام الحالية.

– تراجع الحماس لدى مؤيدي “تيار المستقبل” بعد اخبار عن تخلي التيار عن عدد من موظفيه في ما اعتبره البعض مؤشرا سيئا الى انغماسه في الاستحقاق النيابي المقبل.

– كان لافتاً امس هبوط أول رحلة لطيران ناس السعودي في مطار دمشق الدولي فيما لبنان ينتظر اشارة لرفع الحظر عن سفر السعوديين اليه.

– يخوض احد نقابات المهن الحرة معركة ايصال إحدى المرشحات الى موقع بارز ويرافقها في زيارات الحصول على دعم سياسي

البناء:

– قال مرجع سياسي إن الغارات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية عشية عيد الأضحى وبعد تنحية المبعوثة الأميركية الإسرائيلية مورغان أورتاغوس وبعد لقاءات ناجحة جمعت قيادة حزب الله وكبار مسؤولي الدولة اللبنانية ذات وظيفة سياسية لا أمنية أو عسكرية كما زعمت بيانات جيش الاحتلال، وتكفي قراءة تصريحات الجماعات التي تلوذ بالاحتلال في الداخل اللبناني لمعرفة المطلوب من هذه الغارات وهو إحياء الضغوط لطرح سلاح المقاومة على الطاولة وتعويض خسائر غياب أورتاغوس والتشويش على الإيجابيات في علاقات المقاومة والدولة، لكنها امتحان حقيقي للدولة وموقفها وكيفية تعاملها مع هذا التمادي في انتهاك الاتفاق وتخاذل الراعي الأميركي عن القيام بدوره وسقوط الحل الدبلوماسي.

– تنظر جهات إقليمية للغارات الإسرائيلية على لبنان كجزء من سيناريو قد يكون وضع قيد التنفيذ من جانب رئيس حكومة الكيان بنيامين نتنياهو المهدّد بالسقوط مع قانون حل الكنيست. والسيناريو يقوم على فرضية توجيه ضربة لإيران في مناخ التوتر الأميركي الإيراني وما ستجلبه الضربة من رد إيراني واستدراج للحماية الأميركية مجدداً وفتح حرب استنزاف بما يتيح اعتماد حال الطوارئ وسحب قانون حل الكنيست من التداول.

نداء الوطن:

– علم أن وزير خارجية إيران أبلغ كلاً من رئيس مجلس النواب وقيادات في «حزب الله» أن المفاوضات الإيرانية – الأميركية لا تزال صامدة، لكنه أبدى تخوفاً جديا من احتمال قيام إسرائيل بضربة عسكرية مباغتة تهدف إلى عرقلة الاتفاق قبل إنضاجه.

– لا تزال مديرية التعليم العالي تستوفي مبلغ 50 دولاراً عن كل معاملة مصادقة لشهادات الطلاب العراقيين، فيما تمتنع عن تزويد أجهزة الرقابة بتفاصيل حول آلية توزيع هذه الأموال على الموظفين داخل وزارة التربية، ما يثير شبهات حول الشفافية والمحاسبة.

– كشفت مصادر دبلوماسية عربية أنه تجرى اتصالات لترتيب زيارة للرئيس السوري أحمد الشرع إلى واشنطن ولقاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

الجمهورية:

– أبدى مرجع سياسي عتبه على طريقة التعامل مع موفد خارجي، ًمستغربا الانشغال بموظف وإعطائهّ أكثر مما يتحمل إعلاميا وسياسيا

– ِّيقيم حزب مسيحي بارز بين شخصيتين لترشيح إحداهما إلى مقعد مسيحي يخرُق ببضع مئات من الاصوات في دائرة شمالية: الاولى حزبية إدارية والثانية إعلامية موالية حزبيا

– كشف مسؤول لبناني أنه خلال زيارة لدولة خليجية لطلب المساعدات، ُسئل: ألم تتأخروا في التواصل معنا؟

اللواء:

– تبيّن ان زيارة السفير الاميركي الاسبق في لبنان ديفيد هيل لا هدف سياسياً لها، بل هي جولة استطلاع ومناقشة للاوضاع الاقليمية مع كبار المسؤولين، كونه المدير المسؤول عن الملف اللبناني في معهد الشرق الأوسط للأبحاث

– لم يؤدِّ الإفراج عن الأموال لشركات النظافة إلى رفع النفايات المتراكمة في الشوارع منذ يومين.

-بدأت تدور اسئلة حول المخاطر من تجنيس آلاف المقاتلين الصينيين «الايغوز» المتشددين وضمهم للجيش السوري الجديد، اذا ما تم وضعهم على الحدود مع لبنان؟

المصدر: صحف