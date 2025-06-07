أبو عبيدة: ليس أمام جمهور العدو إلا إجبار قادتهم على وقف الحرب

قال الناطق باسم كتائب عز الدين القسام، أبو عبيدة إنه ليس أمام جمهور العدو إلا إجبار قادتهم على وقف الحرب أو التجهز لاستقبال مزيد من أبنائهم في توابيت.

وفي سلسلة تصريحات نشرها مساء الجمعة على حسابه في موقع تليغرام، قال أبو عبيده إن” ما تكبده الاحتلال اليوم من خسائر في خان يونس وجباليا امتداد لسلسلة العمليات النوعية”، مضيفا أن” خسائر الاحتلال في خان يونس وجباليا نموذج لما سيجابه به الاحتلال في كل مكان”.

وتابع أبو عبيدة قائلا: “لا يزال مجاهدونا ورثة الأنبياء يقذفون بحجارة داود على عربات غدعون فتدمغ جبروت الاحتلال”.

المصدر: مواقع