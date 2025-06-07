“صرخة وطن”: عدوان الضاحية تشريع صريح وواضح لسلاح المقاومة

سأل رئيس تيار “صرخة وطن” جهاد ذبيان في بيان، “كل من يجاهرون ويطالبون بنزع سلاح المقاومة: هل يملك هؤلاء الحد الادنى من المسؤولية الوطنية بعد اليوم للتراجع عن مطلبهم بعد العدوان الاسرائيلي على الضاحية عشية عيد الأضحى المبارك، والذي كشف وبشكل سافر أننا امام عدو لا يلتزم بإتفاق او قرار؟”

ورأى أن “العدوان الاخير على الضاحية الجنوبية تشريع صريح وواضح لسلاح المقاومة”. ودعا الى “نقاش صريح وجاد يبحث في كيفية حماية لبنان وفق منظومة دفاع وطنية، تنطلق من أساس التكامل بين الجيش والمقاومة بظل احتضان شعبي ووطني، لان من يستهدف الضاحية اليوم يمكنه ان يستهدف اي منطقة لبنانية اخرى تحت مسميات وذرائع مختلفة”.

واعتبر أن “الرهان على الخارج من اجل حماية لبنان أثبت فشله، لان المطلوب خارجياً هو اعادة لبنان الى زمن مقولة “قوة لبنان في ضعفه” وهي التي جلبت الاحتلال للبنان وارضه قبل ان تنطلق المقاومة من بيروت والجبل الى باقي المناطق وتصنع معادلة المقاومة والتحرير”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام