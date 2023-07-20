ذبيان: لشكيل لجنة وزارية تبحث في خطة إعادة النازحين وترفض املاءات الخارج

لفت رئيس تيار “صرخة وطن” جهاد ذبيان في بيان، الى ان “العدو الاسرائيلي يسعى من خلال الاعتداءات التي يقوم بها باتجاه الاراضي اللبنانية في انتهاك فاضح للقرار 1701 للهروب من أزماته الداخلية، وصرف الأنظار عن المأزق داخل الكيان في ظل حركة الاعتراض الداخلية، والتي باتت تهدد وحدة المؤسسة العسكرية، الا ان محاولاته ستفشل في استدراج المقاومة الى اي رد فعل، لأن قيادة المقاومة هي التي تقرر حجم وشكل الرد وفي الزمان والمكان المناسبين بعيدا من حسابات الكيان المأزوم”.

واستغرب “الصمت الرسمي اللبناني إزاء موقف الاتحاد الاوروبي الذي دعا الى الإبقاء على النازحين السوريين في لبنان، في انتهاك واضح للقرار الوطني والسيادة اللبنانية، علما انه قرار غير ملزم للبنان”، مؤكدا ان “رد وزير الخارجية اللبناني عبدالله بو حبيب والذي جاء متأخرا على كلام بوريل، ورفضه ترؤس اللجنة الوزارية الى سوريا، يكشف ان جنسية وزير الخارجية الاميركية ربما تلعب دورا في التأثير على موقفه السياسي وموقعه كوزير لخارجية لبنان”.

وختم مشددا على “ضرورة العمل على تشكيل لجنة وزارية للقيام بزيارة الشقيقة سوريا، ووضع الخطط العملية لإعادة النازحين، وعدم الرضوخ لإملاءات الخارج الذي يريد الإستثمار في ملف النازحين، بما يعود بالخير على النازحين ويمنع استغلالهم اقتصاديا ومعيشيا لأهداف سياسية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام