كاميرا المنار ترافق أهالي القرى الحدودية في عيد الأضحى.. إرادة الصمود تتفوق على خروقات العدو

رغم التصعيد الإسرائيلي المتواصل والخروقات اليومية لوقف إطلاق النار، واكبت كاميرا قناة المنار صباح اليوم أجواء عيد الأضحى المبارك في القرى اللبنانية الحدودية، حيث تواصل الأهالي معيدين ومصرّين على التمسك بالحياة الطبيعية.

في مشهد يختصر معاني الصمود، بدت القرى الحدودية نابضة بالحياة، مزدانة بتكبيرات العيد، فيما علت الابتسامات وجوه الأهالي الذين رفضوا الاستسلام لإرهاب العدو الإسرائيلي، وأصروا على أداء صلاة العيد وزيارة أضرحة الشهداء والمشاركة في اللقاءات العائلية رغم التهديدات الجوية المتواصلة.

كاميرا المنار رصدت الأجواء، حيث أكدت مواقف الأهالي أن إرادتهم الصلبة أقوى من أي عدوان، وأن العيد بالنسبة لهم مناسبة إضافية لتجديد العهد بالثبات في أرضهم، رغم الأخطار المستمرة التي تفرضها الخروقات الإسرائيلية اليومية.

ورغم تحليق الطائرات المسيرة الإسرائيلية فوق العديد من البلدات الحدودية، أصرّ الأهالي على إرسال رسالة واضحة: حياتنا مستمرة، ومناسباتنا ستُعاش كما يجب، ولن نسمح للعدو بتعكير صفو أعيادنا أو زعزعة صمودنا.

المصدر: موقع المنار