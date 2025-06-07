الشيخ علي الخطيب: لا رادع للعدو الصهيوني وندعم مواقف الرئيس جوزف عون التصعيدية

أكد سماحة نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، العلامة الشيخ علي الخطيب، أن “من أهم المسؤوليات التي سنُحاسب عليها غدًا في الدنيا والآخرة، هي مسؤولية الوضع الذي تمر به أمتنا وشعوبنا في هذه الظروف الصعبة، حيث بلغ الصلف الصهيوني ذروة العتو والعدوان والتفلت من كل التزام أخلاقي أو قانوني، من دون حسيب أو رقيب”.

ولفت الشيخ الخطيب إلى أن جرائم الكيان الصهيوني “فاقت كل الحدود”، مشيرًا إلى “ما يمارسه من جرائم قتل وإبادة في غزة، إضافة إلى ما يقوم به من تدمير وقتل وإرهاب بحق الشعب اللبناني، وذلك رغم القرار الأممي الذي وافق عليه العدو نفسه بعد طلبه وقف إطلاق النار، وبعد تعهد لجنة الإشراف الخماسية بتنفيذه، فضلًا عن التزام المسؤولين اللبنانيين عبر الوسائل الدبلوماسية بتحرير ما احتله العدو وتحقيق الأمن والاستقرار للبنانيين”. وأردف أن “كل هذه السردية التي يعرفها كل اللبنانيين، سواء الرسميين أو غير الرسميين، لم يتحقق منها شيء”.

وتابع العلامة الخطيب قائلاً: “لقد أضحى جليًا، لمن له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، أن هذا العدو لا يلتزم بشيء، ولن يلزمه أحد بشيء، بل إن كل ذلك يتم بموافقة من يرأس لجنة الإشراف على تنفيذ الاتفاق، الذي يُفترض به أن يكون ضامنًا لتطبيقه، حسب ما صرّح به العدو نفسه”.

وقد جاءت مواقف سماحة الشيخ الخطيب خلال خطبتي عيد الأضحى المبارك، التي ألقاها في مسجد بلدة لبايا في البقاع الغربي، بحضور حشد من المصلين.

وأضاف الشيخ الخطيب: “من هنا، فإننا نعبّر عن تأييدنا الكامل لموقف فخامة رئيس الجمهورية، جوزف عون، جزيل الاحترام، بالشروع في اتخاذ مواقف عملية تصعيدية لردع العدوان الصهيوني المتمادي على لبنان، وهو موقف حظي بتأييد ودعم قويين من الشعب اللبناني وقواه الوطنية المختلفة”.

واعتبر أن هذا الدعم “يعبّر عن الثقة الكبيرة بفخامته، ويُبنى عليه بتوحيد الشعب اللبناني حوله، وتأييده لخطاب القسم، الذي يجسد مرحلة جديدة يتحمّل فيها المسؤولون اتخاذ القرار الوطني المسؤول في هذه الظروف الصعبة، مهما كانت التبعات، للانتقال بلبنان من مرحلة الانقسام السياسي إلى الوحدة الوطنية”.

وختم الشيخ الخطيب بالقول: “نحن، اليوم، بأمسّ الحاجة إلى وحدة وطنية حقيقية، يوحّد فيها أبناء الوطن صفوفهم، ويجمعون طاقاتهم كافة، بما فيها المقاومة والجيش بقيادته الوطنية، التي نوجّه لها التحية، من أجل مجابهة الخطر الصهيوني الداهم”.

المصدر: موقع المنار