جيش الاحتلال الإسرائيلي يهدد باستهداف أبنية سكنية في الضاحية الجنوبية لبيروت

هدد جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، بشن غارات على أبنية سكنية تقع في مناطق الحدث، حارة حريك، وبرج البراجنة في الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت، زاعمًا أنها منشآت عسكرية تابعة لحزب الله.

وادعى المتحدث باسم جيش الاحتلال أن هذه الأبنية تضم بنى تحتية تحت الأرض، تُستخدم في تصنيع الطائرات المسيّرة.

ويأتي هذا التهديد في سياق سياسة التصعيد التي ينتهجها الكيان الإسرائيلي ضد لبنان، والتي تمثلت خلال الأشهر الماضية بسلسلة من الاعتداءات الجوية والبرية على مناطق جنوبية وعمق الأراضي اللبنانية، في خرق متواصل لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ تشرين الثاني من العام الماضي.

ورغم هذه الانتهاكات المتكررة، تواصل اللجنة الدولية المكلفة بمتابعة تنفيذ الاتفاق التزام الصمت، ما يثير تساؤلات حول فعاليتها في ردع الاحتلال عن خروقاته الممنهجة. ويمثل التهديد الأخير خرقًا واضحًا لاتفاق وقف إطلاق النار، ويعكس إصرار الكيان الإسرائيلي على توسيع دائرة الانتهاكات في ظل العدوان المستمر على قطاع غزة.

المصدر: موقع المنار