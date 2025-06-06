الرئيس الكوري الجنوبي يبحث هاتفيا مع ترامب في التعرفات الجمركية – موقع قناة المنار – لبنان
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June 6 2025 - 22:40

الرئيس الكوري الجنوبي يبحث هاتفيا مع ترامب في التعرفات الجمركية

منذ 1 ساعة 6 June، 2025
رئيس كوريا الجنوبية
أخبار دولية - كوريا الجنوبية

اتّفق الرئيس الجديد لكوريا الجنوبية لي جاي ميونغ ونظيره الأميركي دونالد ترامب في مكالمة هاتفية على السعي للتوصل إلى اتفاق بشأن التعرفات الجمركية، وفق ما أعلنت سيول الجمعة، مع قرب انقضاء مهلة محددة لتجنّب الرسوم الباهظة، بحسب “فرانس برس”.

وكانت واشنطن فرضت على سيول في نيسان تعرفات بنسبة 25 بالمئة في إطار جدول للرسوم الجمركية طال الغالبية الساحقة للشركاء التجاريين للولايات المتحدة، ليعود ترامب ويعلّق هذه التعرفات لمدة 90 يوما.

وفي اتصال بين الرئيسين الجمعة اتفقا على “العمل في مفاوضات بشأن التعرفات المتبادلة نحو التوصل إلى اتفاق يرضي الطرفين”، وفق مكتب لي.

وجاء في بيان للمكتب “لتلك الغاية، اتفقا على تحفيز المفاوضات على مستوى فريقي العمل لتحقيق نتائج ملموسة”.

المصدر: فرانس برس

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