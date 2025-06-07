انخفاض طفيف في الحرارة غدا وضباب على المرتفعات بعد الظهر

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدا، قليل الغيوم لى غائم جزئيا مع انخفاض اضافي طفيف بدرجات الحرارة في المناطق الداخلية والجبلية بينما تبقى دون تعديل على الساحل كما يتكون الضباب على المرتفعات اعتبارا من بعد الظهر.

وجاء في النشرة الآتي:

– الحال العامة: يخف تأثير الكتل الهوائية الحارة نسبيا عن لبنان والحوض الشرقي للمتوسط خلال اليومين القادمين حيث تعود درجات الحرارة الى معدلاتها الموسمية على الساحل وتبقى فوق معدلاتها في الداخل وعلى الجبال، حتى يوم الثلاثاء المقبل حيث يشتد تأثيرها مجددا.

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر حزيران: بيروت بين 22 و30، طرابلس بين 20 و29، وزحلة بين 16 و32 درجة.

– الطقس المتوقع في لبنان:

السبت: قليل الغيوم اجمالا مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والساحلية مع نسبة رطوبة مرتفعة حيث يتكون الضباب على المرتفعات المتوسطة.

الأحد: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع انخفاض اضافي طفيف بدرجات الحرارة في المناطق الداخلية والجبلية بينما تبقى دون تعديل على الساحل كما يتكون الضباب على المرتفعات اعتبارا من بعد الظهر.

الإثنين: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع تشكل الضباب الكثيف على المرتفعات المتوسطة أحيانا ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل والجبال بينما ترتفع بشكل بسيط في الداخل.

الثلاثاء: غائم جزئيا إلى غائم مع ارتفاع بدرجات الحرارة وبقاء نسبة رطوبة مرتفعة على الساحل مما يزيد الشعور بالحر كما يتكون الضباب على المرتفعات المتوسطة.

-الحرارة على الساحل من 20 الى 31 درجة، فوق الجبال من 17 الى 28 درجة، في الداخل من 17 الى 35 درجة.

– الرياح السطحية: جنوبية غربية نهارا، جنوبية شرقية ليلا، سرعتها بين 10 و30 كم/س.

– الانقشاع: جيد على الساحل، يسوء أحيانا على المرتفعات المتوسطة بسبب الضباب.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين: 50 و85 %.

– حال البحر: متوسط ارتفاع الموج. حرارة سطح الماء: 23°م.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام