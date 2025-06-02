الطقس في لبنان غدا غائم جزئيا مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة ورياح ناشطة

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدا، غائما جزئيا مع ضباب على المرتفعات وارتفاع بسيط بدرجات الحرارة، تنشط الرياح بخاصة على المرتفعات وفي الداخل، مع احتمال تساقط الرذاذ جنوب البلاد، على ان يستقر الطقس تدريجيا خلال النهار.

وجاء في النشرة الآتي:

-الحال العامة: طقس ربيعي معتدل ومتقلب نسبيا يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط، مع درجات حرارة دون معدلاتها الموسمية حتى يوم غد الثلاثاء حيث يستقر تدريجيا، ومن المتوقع أن تعود درجات الحرارة للارتفاع اعتبارا من يوم الأربعاء المقبل.

ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر حزيران: بيروت بين 22 و30 ، طرابلس بين 20 و 29، وزحلة بين 16 و 32 درجة.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الإثنين:

غائم جزئيا إلى غائم أحيانا مع ضباب كثيف على المرتفعات، دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، تنشط الرياح أحيانا مع احتمال أمطار خفيفة متفرقة ومتقطعة شمال البلاد.

الثلاثاء:

غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات و ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة، تنشط الرياح بخاصة على المرتفعات وفي الداخل، مع احتمال تساقط الرذاذ جنوب البلاد، على ان يستقر الطقس تدريجيا خلال النهار.

الأربعاء:

غائم جزئيا إلى قليل الغيوم مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة خصوصا في الداخل والتي تبقى دون معدلاتها الموسمية، تنشط الرياح لتصل أحيانا الى 65 كلم/س جنوبا.

الخميس:

صاف الى قليل الغيوم إجمالا مع انخفاض بنسبة الرطوبة و ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة خصوصا في الداخل وعلى المرتفعات والتي تصبح ضمن معدلاتها الموسمية تبقى الرياح ناشطة لتصل أحيانا 50 كلم/س جنوب البلاد.

-الحرارة على الساحل من 20 الى 26 درجة، فوق الجبال من 11 الى 20 درجة، في الداخل من 12 الى 27 درجة.

-الرياح السطحية: جنوبية غربية ناشطة أحيانا، سرعتها بين 10 و 35 كم/س.

-الانقشاع: جيد إلى متوسط على الساحل، يسوء على المرتفعات بسبب الضباب.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين: 60 و 75 %.

-حال البحر: متوسط ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 23 درجة.

-الضغط الجوي: 764 ملم زئبق.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام