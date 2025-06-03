إطلاق صواريخ من سوريا باتجاه الجولان المحتل والاحتلال يرد

أفادت الجبهة الداخلية الإسرائيلية بأن صفارات الإنذار دوّت مساء اليوم في موقعين بهضبة الجولان المحتلة، عقب رصد إطلاق صاروخ من الأراضي السورية باتجاه جنوب الجولان، بحسب التقديرات الأولية.

وسائل إعلام إسرائيلية ذكرت أن أصوات انفجارات سُمعت بعد تفعيل صفارات الإنذار، فيما أوضحت مصادر عسكرية لاحقًا أن صاروخين من طراز غراد أُطلقا من منطقة درعا السورية، وسقطا في مناطق مفتوحة دون تسجيل إصابات أو أضرار.

وأكدت إذاعة الجيش الإسرائيلي سقوط الصاروخين في منطقة غير مأهولة بمرتفعات الجولان، مشيرة إلى أن الجيش الإسرائيلي رد باستهداف مصادر إطلاق النيران داخل الأراضي السورية. وأضافت الإذاعة أن الجيش يعمل حاليًا على تحديد الجهة المسؤولة عن الهجوم الصاروخي.

بالتوازي، تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن اختراق طائرات حربية إسرائيلية لحاجز الصوت خلال تحليقها في الأجواء السورية، في مؤشر إلى تصعيد محتمل عقب التطورات الأخيرة.

يأتي هذا التطور في ظل تصاعد التوترات الإقليمية، بينما لم يصدر أي تعليق رسمي من الجانب السوري بشأن الحادثة.

المصدر: موقع المنار