شيخ الأزهر عشية عيد الأضحى المبارك: على جميع القوى الدولية والإقليمية تحمُّل مسؤولياتهم في رفعِ العدوان والحصار عن غزة

قال شيخ الأزهر أحمد الطيب في بيان له عشية عيد الأضحى “يَعِزُّ علينا، ونحن نستقبل العيد، أن نشاهد ما يتعرَّض له إخوانُنا في قطاع غزة من عدوانٍ، لما يقارب العامين، وفاقت وحشيته حدودَ الخيال والتصوُّر، فلم يرحم طفلًا، ولا شيخًا، ولا امرأةً، ولا مريضًا، ولم ينجُ منه حجرٌ، ولا شجرٌ، ولا بشرٌ، بعد أن ضَرَبَ بكلِّ المواثيقِ الدوليةِ والإنسانيةِ عرضَ الحائط، دون وازعٍ من دينٍ، أو ضميرٍ، أو أخلاق”.

وطالب شيخ الأزهر المجتمعَ الدوليَّ، وجميعَ القوى الدولية والإقليمية الفاعلة، بتحمُّل مسؤولياتهم كاملةً، والإسراعِ في رفعِ الحصارِ الجائرِ المفروضِ على قطاع غزة ، وفتحِ كافةِ المعابر لتيسير وصولِ المساعداتِ لإنقاذ اهل القطاع سائلًا الله أن ينصرَهم على عدوِّهم ، وأن يُثبِّت أقدامَهم ، ويحفظَ أرضَهم ووطنَهم.

المصدر: مواقع إخبارية