غارات اسرائيلية على جنوب سوريا والعدو يحمل حكومة الشرع مسؤولية الوضع الراهن

أعلن الجيش الإسرائيلي أن مقاتلاته شنت غارات على مواقع أسلحة تابعة للنظام السوري في منطقة جنوب سوريا وحملت حكومة الرئيس أحمد الشرع مسؤولية الوضع الراهن.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيانه: “قبل قليل، وفي أعقاب إطلاق قذائف باتجاه الأراضي الإسرائيلية صباح اليوم الاربعاء، قصفت مقاتلات تابعة لجيش الدفاع الإسرائيلي مواقع أسلحة تابعة للنظام السوري في منطقة جنوب سوريا”.

وأضاف: “يتحمل النظام السوري مسؤولية الوضع الراهن في سوريا، وسيستمر في تحمل عواقبه طالما استمر النشاط العدائي من أراضيه. سيعمل جيش الدفاع الإسرائيلي ضد أي تهديد يُشكل خطرا لدولة إسرائيل”.



وأكدت قناة “الإخبارية السورية أن الطيران الإسرائيلي شن غارات على تل شعار في ريف القنيطرة ومحيط مدينة إزرع بريف درعا الأوسط ومنطقتي سعسع وكناكر في ريف دمشق.

وياتي ذلك عقب سقوط قذيفتين أطلقتا من الأراضي السورية تجاه منطقة الجولان السوري المحتل، وقال إنه “قصف بواسطة المدفعية في جنوب سوريا ردا على إطلاق القذيفتين”.

المصدر: مواقع اخبارية