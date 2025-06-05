العدو الاسرائيلي يواصل اعتداءاته على السيادة اللبنانية

واصل العدو الاسرائيلي اعتداءاته على السيادة اللبنانية وانتهاك اعلان وقف إطلاق النار وضمنا القرار الدولي رقم 1701.

وبالسياق، أفاد مراسل قناة المنار ان “قوة مشاة صهيونية مؤلفة من عشرين جنديا بعد منتصف الليل(ليل الاربعاء الخميس) الخط الازرق شرق بلدة ميس الجبل في منطقة كروم المراح، ثم اتجهت الى منطقة كروم الشراقي برفقة جرافة، وعملت على استحداث خندق ورفع سواتر ترابية داخل الاراضي اللبنانية في منطقة كروم الشراقي في بلدة ميس الجبل”، واشار الى “الجيش اللبناني استقدم تعزيزات قبالة منطقة الاعتداء”.

وكان العدو قد واصل الاربعاء اعتداءاته، وأفاد مراسل قناة المنار ان “محلّقة إسرائيلية ألقت الاربعاء على ٣ مراحل قنابل باتجاه جرافة في منطقة السلطاني جنوب شرق بلدة يارون في جنوب لبنان”، وتابع ان “العدو استهدف مرة اخرى جرافة جنوب شرق بلدة يارون”.

من جهة ثانية، لفت مراسل المنار الاربعاء الى ان “أربع زوارق للعدو الاسرائيلي اجتازت الاربعاء خط الطفافات واختطفت احد الصيادين من مركبه مقابل رأس الناقورة جنوب لبنان”.

وهذه الانتهاكات الصهيونية المتواصلة لاعلان وقف إطلاق النار وللسيادة اللبنانية ترسم علامات استفهام عن إمكانية حماية لبنان بالسبل السياسية والدبلوماسية امام العدوانية الاسرائيلية.

المصدر: موقع المنار