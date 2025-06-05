عشرات الصهاينة اقتحموا باحات المسجد الأقصى

اقتحم عشرات المستوطنين الصهاينة صباح الخميس باحات المسجد الأقصى المبارك بحماية مشددة من قوات العدو الإسرائيلي.

وأشارت مصادر فلسطينية الى ان “مجموعات من المستوطنين المتطرفين اقتحموا المسجد الأقصى ونظموا جولات استفزازية في باحاته وأدوا طقوسًا تلمودية في المنطقة الشرقية من المسجد”.

ولفتت المصادر الى ان “شرطة الاحتلال فرضت قيودًا مشددة على وصول المصلين الفلسطينيين للأقصى واحتجزت هويات بعضهم عند بواباته الخارجية”.

هذا وتتواصل الدعوات لتكثيف الرباط وشدّ الرحال إلى المسجد الأقصى المبارك، في ظل تصاعد الانتهاكات من قبل قوات العدو الاسرائيلي والمستوطنين الصهاينة.

المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام