جيش الاحتلال الإسرائيلي يزعم اعتراض صاروخ أُطلق من اليمن

زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتراض صاروخ أُطلق من الأراضي اليمنية باتجاه الأراضي المحتلة، ما أدى إلى تفعيل صافرات الإنذار في عدد من المناطق، من بينها القدس المحتلة، ووسط الكيان الإسرائيلي، إلى جانب منطقة البحر الميت ومستعمرات في الضفة الغربية.

وأوضح جيش الاحتلال أن أنظمة الدفاع الجوي أطلقت صاروخًا اعتراضيًا لاعتراض المقذوف القادم من اليمن، وسط حالة استنفار وتأهب أمني واسع في المناطق المستهدفة. ولم تُسجل حتى الآن أي إصابات أو أضرار، بحسب المزاعم الإسرائيلية.

وتأتي هذه التطورات في سياق تصاعد وتيرة العمليات التي تنفذها القوات اليمنية، دعماً لقطاع غزة في مواجهة العدوان الإسرائيلي المستمر، حيث شهدت الأشهر الماضية تكثيفاً للهجمات الصاروخية والطائرات المسيّرة التي تستهدف عمق الأراضي المحتلة.

ويُذكر أن جيش الاحتلال يواجه ضغوطاً متزايدة في ظل فشله في احتواء تداعيات العدوان المتواصل على قطاع غزة، وسط تصاعد التحذيرات الأمنية من اتساع رقعة العمليات لتشمل جبهات إقليمية جديدة، ما ينذر بتطور الأوضاع إلى تصعيد أوسع يهدد أمن الجبهة الداخلية للكيان الإسرائيلي.

المصدر: موقع المنار