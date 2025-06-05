الصين تعارض حظر الطلاب الأجانب في هارفارد الأمريكية وتؤكد حماية حقوق طلابها

أكدت الصين التزامها “بحماية الحقوق والمصالح المشروعة لطلابها الأجانب”، رداً على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض حظر لمدة ستة أشهر على الطلاب الأجانب في جامعة هارفارد.

وقال المتحدث وزارة الخارجية الصينية، لين جيان، خلال مؤتمر صحفي في بكين اليوم الخميس “التعاون التعليمي بين الصين والولايات المتحدة مفيد للطرفين. لطالما عارضت الصين تسييس التعاون التعليمي”.

وأضاف جيان: “إن الإجراءات ذات الصلة من جانب الولايات المتحدة لن تضر إلا بصورة أمريكا ومصداقيتها الدولية”.

وشدد المتحدث باسم الخارجية الصينية على انه “ستحمي الصين بحزم الحقوق والمصالح المشروعة لطلابها وعلمائها في الخارج”.

المصدر: مواقع