الطقس في لبنان غدا غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات واحتمال أمطار خفيفة جنوبا

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما جزئيا إلى غائم أحيانا مع ضباب كثيف على المرتفعات، وانخفاض إضافي بسيط بدرجات الحرارة على الساحل وفوق الجبال، بينما ترتفع بشكل بسيط في الداخل. تنشط الرياح أحيانا مع احتمال تساقط أمطار خفيفة متفرقة ومتقطعة، خاصة جنوب البلاد.

وجاء في النشرة الآتي:

– الحال العامة: طقس ربيعي معتدل ومتقلب نسبيا يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط، مع درجات حرارة دون معدلاتها الموسمية، حتى مساء يوم الثلاثاء حيث يستقر تدريجيا. ومن المتوقع أن تعود درجات الحرارة للارتفاع اعتبارا من يوم الأربعاء المقبل.

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر حزيران: بيروت بين 22 و30، طرابلس بين 21 و29، وزحلة بين 16 و32 درجة.

– الطقس المتوقع في لبنان:

الأحد: غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض ملموس بدرجات الحرارة، والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية. يتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق ومتقطع، خاصة شمال البلاد اعتبارا من بعد الظهر.

الإثنين: غائم جزئيا إلى غائم أحيانا مع ضباب كثيف على المرتفعات، وانخفاض إضافي بسيط بدرجات الحرارة على الساحل وفوق الجبال، بينما ترتفع بشكل بسيط في الداخل. تنشط الرياح أحيانا مع احتمال تساقط أمطار خفيفة متفرقة ومتقطعة، خاصة جنوب البلاد.

الثلاثاء: غائم جزئيا إلى قليل الغيوم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل، بينما ترتفع بشكل بسيط في الداخل وعلى الجبال، مع ضباب على المرتفعات. يتوقع تساقط بعض الرذاذ، خاصة في المناطق الجنوبية، خلال فترة قبل الظهر، ويستقر الطقس اعتبارا من المساء.

الأربعاء: صاف إلى قليل الغيوم إجمالا مع ارتفاع بدرجات الحرارة، والتي تبقى دون معدلاتها الموسمية.

-الحرارة على الساحل من 16 الى 27 درجة، فوق الجبال من 9 الى 24 درجة، في الداخل من 11 الى 29 درجة.

– الرياح السطحية: جنوبية غربية ناشطة أحيانا، سرعتها بين 10 و30 كم/س.

– الانقشاع: متوسط على الساحل، سيء على المرتفعات بسبب الضباب.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين: 60 و75 %.

– حال البحر: متوسط ارتفاع الموج. حرارة سطح الماء: 23°م.

– الضغط الجوي: 1015 HPA أي ما يعادل: 761 ملم زئبق.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام