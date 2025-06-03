العمل الإسلامي ترفض قرار الدولة “الظالم” برفع سعر المحروقات

اعتبرت “جبهة العمل الإسلامي” في لبنان أنّ “قرار الدولة اللبنانية بزيادة القيمة الضريبية على المحروقات (مائة ألف ليرة ) على سعر صفيحة البنزين ، أدّى إلى إرتفاع الأسعار كافة تقريباً من سلع ومواد غذائية وخضر ولحوم عدا عن إرتفاع سعر المحروقات”.

ورأت انّ” هذه الضريبة المضافة إلى سعر صفيحة البنزين هو قرار ظالم وقرار يسهم ويساهم في زيادة تفقير الشعب اللبناني ولاسيّما ذوي الدخل المحدود منهم وحتى ذوي المدخول دون المتوسّط ما يضيف عبئاً ثقيلاً عليهم ونحن على أبواب عيد الأضحى المبارك”.

واشارت الى أنّ “المطلوب لدعم العسكريين وزيادة رواتبهم البحث عن واردات تؤمّن لخزينة الدولة تلك الزيادة وغيرها ، وليس فرض ضريبة جديدة يتحمّلها الشعب اللبناني وحده ، ومنها تحسين الجباية ولاسيّما المناطقيّة منها وضبطها بشكل عام دون إستثناء ، وتحسين الواردات وإستعادة الأملاك البحرية ومنع الفساد ووقف الهدر والسرقات والرشاوى وفرض الضريبة التصاعديّة على من يستحقّها “.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام