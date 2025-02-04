“العمل الاسلامي” باركت عملية “حاجز تياسير”: رد محق على اعتداءات العدو في الضفة وطولكرم

باركت “جبهة العمل الإسلامي” في لبنان، “العملية البطولية النوعيّة الجريئة التي نفّذها مقاوم فلسطيني بطل عند حاجز تياسير العسكري شرق طوباس في الضفّة الغربية ، والتي أدّت حسب إعتراف العدو الإسرائيلي إلى مقتل جنديين وجرح 6 آخرين بجروح تراوحت بين الخطرة والمتوسّطة والطفيفة ، وأدّت أيضاً إلى إستشهاد منفّذ العملية”.

وأشارت الجبهة إلى أنّ “هذه العملية تأتي في ظلّ الهجمة العدوانية الإسرائيلية الوحشيّة الشرسة التي تستهدف محافظة جنين ومخيّمها وطولكرم ، وهي بمثابة ردّ طبيعي محقّ على الجرائم والإعتداءات العدوانية الآثمة التي يقترفها العدو الصهيوني الحاقد الغادر بحقّ أهلنا في ضفّة الأحرار والكرامة”.

ولفتت إلى “إستمرار العدو في إرتكاب المزيد من الجرائم التي يندى لها الجبين والمزيد من تهجير أهلنا في الضفّة وهدم بيوتهم وتدمير ممتلكاتهم وجرف الأراضي ، وخصوصاً في جنين وطولكرم الذين يستهدفهما العدو الغاشم بشكل يومي منذ أكثر من أسبوعين ما أدّى إلى إستشهاد وجرح العشرات من المواطنين الأبرياء العُزّل”.

وحيّت”المقاومين الأبطال الشرفاء الذين يسطّرون أروع الملاحم البطوليّة في مواجهة القوّة التدميريّة اليهوديّة الصهيونيّة الغاشمة ومنهم الشهيد البطل منفّذ عملية حاجز ” تياسير ” العسكري اليوم” .

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام