مؤتمر دولي في طهران يؤكد مركزية فلسطين في فكر الثورة الإسلامية

بمناسبة الذكرى السادسة والثلاثين لرحيل مفجّر الثورة الإسلامية في إيران، الإمام روح الله الموسوي الخميني (قدّس سره)، انعقد في العاصمة الإيرانية طهران مؤتمر دولي تحت عنوان “الإمام الخميني وقضية فلسطين”، بمشاركة ممثلين عن أكثر من 40 دولة، وحضور واسع لحركات المقاومة من مختلف أنحاء العالم.

المؤتمر، الذي نظمته جمعية الدفاع عن الشعب الفلسطيني، سلّط الضوء على الدور المحوري الذي اضطلع به الإمام الخميني في جعل القضية الفلسطينية جزءاً لا يتجزأ من مبادئ الثورة الإسلامية، ومكوّناً جوهرياً في مشروعها التحرري، حيث تحوّلت فلسطين في فكره إلى رمز للوحدة الإسلامية ونواة لحركة المقاومة الإقليمية.

وأجمع المتحدثون في المؤتمر على أن الإمام الخميني لم يكن مجرد مرجع ديني أو قائد ثوري، بل كان مؤسسًا لنهج جديد في مقاربة قضايا الأمة، وعلى رأسها تحرير فلسطين، عبر إنهاء الهيمنة الأميركية في المنطقة ومحو الكيان الصهيوني من الوجود، وهي الرؤية التي واصلها خلفه الإمام السيد علي الخامنئي، حتى اليوم، بكل قوة وثبات، رغم التضحيات وسقوط القادة الشهداء.

وأكد المشاركون أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية واصلت هذا النهج بوفاء كامل، من خلال دعمها المستمر للمقاومة الفلسطينية ولحركات المقاومة في المنطقة، معتبرين أن هذا الدعم ليس موقفًا سياسيًا عابرًا، بل هو التزام إيماني وأخلاقي وإنساني نابع من مدرسة الإمام الخميني، التي جعلت فلسطين معيارًا للكرامة الإنسانية وعزة الأمة الإسلامية.

وشهد المؤتمر تكريمًا خاصًا لعدد من القادة الذين كان لهم دور بارز في الدفاع عن فلسطين وقضيتها، من بينهم سيد شهداء الأمة السيد حسن نصر الله، والشهيد القائد يحيى السنوار، والسيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، تقديرًا لعطاءاتهم ومواقفهم الداعمة للمقاومة.

ودعا المشاركون في كلماتهم إلى ضرورة العودة إلى نهج القرآن الكريم والفكرة التي أسس لها الإمام الخميني بشأن نصرة فلسطين وتوحيد الأمة في مواجهة أميركا وإسرائيل، مؤكدين أن ما قدّمه الإمام من مشروع تحرري هدفه جمع الأمة للدفاع عن مقدساتها وكرامتها ووجودها.

المصدر: موقع المنار