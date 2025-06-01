احتفال في البترون بمناسبة عيد المقاومة والتحرير بدعوة من لقاء الأحزاب والقوى الوطنية والإسلامية في الشمال

أقامت هيئة لقاء الأحزاب والقوى الوطنية والإسلامية في الشمال احتفالًا جماهيريًا في منطقة البترون، بمناسبة الذكرى الخامسة والعشرين لعيد المقاومة والتحرير.

وحضر الاحتفال حشد من الشخصيات السياسية والوطنية، وتخلله موقف لحزب الله، إلى جانب كلمات باسم لقاء الأحزاب والقوى الوطنية والإسلامية في الشمال، وباسم فصائل المقاومة الفلسطينية.

وأكدت الكلمات على أهمية تعزيز التضامن الوطني والوحدة الداخلية في مواجهة التحديات والأخطار التي يتعرض لها لبنان، لا سيما من قبل العدو الإسرائيلي، مشددة على أن خيار المقاومة سيبقى ثابتًا في معادلة الدفاع عن السيادة والكرامة الوطنية.

المصدر: موقع المنار